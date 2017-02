मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली लाए गए, ट्रेन में बिहार से साथ आए 25 पुलिसवाले, आज किया जाएगा तिहाड़ शिफ्ट

राजद के विवादास्पद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पटना की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले उन्हें बेऊर जेल शिफ्ट किया गया था। सीवान से उन्हें डीएसपी कृष्णा नुरारी को सौंपा गया था। 25 पुलिसवालों के साथ वह ही शहाबुद्दीन को लेकर दिल्ली आए। शहाबुद्दीन को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से लाया गया। शहाबुद्दीन ने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। मीडिया वाले उनसे बातचीत करना चाहते थे लेकिन पुलिसवालों ने इजाजत नहीं दी।

संपूर्ण क्रांति ट्रेन के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचते ही शहाबुद्दीन को बख्तरबंद गाडी से उतारकर कडी सुरक्षा के बीच उक्त ट्रेन के एस 2 स्लीपर बोगी में ले जाया गया। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कुछ समर्थक भी पहुंच गए थे और उन्होंने उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी पर उन्हें सुरक्षा बलों ने पूर्व सांसद से दूर रखा। रेलवे सूत्रों ने बताया कि संपूर्ण क्रांति ट्रेन की उक्त बागी में 1 से 16 नवंबर के बर्थ शहाबुद्दीन और उनके साथ जाने वाले सुरक्षा बलों के लिए आरक्षित किए गए थे।

संपूर्ण क्रांति ट्रेन के पटना जंक्शन पहुंचने पर एस 2 कोच को बंद कर दिया गया था और स्थानीय टीवी चैनलों के रिपोर्टरों द्वारा दिखाया गया कि उक्त कोच के बाकी यात्रियों को एस 01 और एस 03 में जाने को कहा गया जिन्हें रेलवे द्वारा स्थान की उपलब्धता के अनुसार अन्य बागियों में स्थान उपलब्ध कराया गया।

First Published on February 19, 2017 9:35 am