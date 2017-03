मोदी के मंत्री का मुस्लिमों पर बयान, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो हिंदुस्तान का हाल यूपी के “कैराना” जैसा होगा

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान एक बार मुस्लिमों की जनसंख्या को लेकर बीजेपी नेता ने नई हवा दे दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा पर बहस की जरुरत है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में हैं। 8 मार्च को अंतिम चरण की वोटिंग की होनी है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक स्क्रीन शॉट ट्वीट करते हुए लिखा- “हिंदुस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या इतनी है की उन्हें अब अल्पसंख्यक से बाहर होना चाहिए,आज देश को जरूरत है अल्पसंख्यक की परिभाषा पर एक बहस की।” दरअसल गिरिराज ने जिस स्क्रीन शॉट को शेयर किया है, जिसमें बताया गया है 2050 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लाम अकेला ऐसा धर्म है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका स्थित ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश होगा और यह संख्या 30 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दुनिया में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है।

गिरिराज सिंह ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा- अगर आज देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो हिंदुस्तान का हाल उत्तर प्रदेश के “कैरना (कैराना)” जैसा हो जाएगा। इससे पहले गिरिराज सिंह ने पिछले साल कहा था कि ‘देश की जनता राम मंदिर मांग रही है लेकिन राम मंदिर कैसे बनेगा जब देश में राम भक्त ही नहीं रहेंगे। हिंदू समाज को अपनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है। देश के आठ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। बंटवारे के समय पाकिस्तान में 22 प्रतिशत हिंदू थे लेकिन आज वो एक प्रतिशत रह गए हैं। जबकि उस समय भारत में 90 प्रतिशत हिंदू थे और 10 प्रतिशत मुस्लिम थे और अब मुसलमान 24 प्रतिशत हो गए हैं और हिंदू घटकर 76 प्रतिशत रह गए हैं।

बता दें, गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फरवरी के शुरुआत में भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। गिरिराज सिंह ने कहा था है कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा? उन्होंने कहा था, ‘अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात को बार-बार भाजपा से ही क्यों जोड़ा जाता है। श्री राम केवल बीजेपी के नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के हैं। हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों हिन्दुओं के हैं।’

वीडियो: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- नोटबंदी के बाद, भारत में नसबंदी की ज़रूरत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 10:41 am