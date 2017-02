नकदीमुक्त अर्थव्यवस्था के प्रचार-प्रसार पर खर्च कर दिए 94 करोड़ रुपए

केंद्र सकार ने नकदीमुक्त अर्थव्यवस्था यानी कैशलेस इकनॉमी के प्रचार प्रसार के लिए अबतक तकरीबन 94 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न अभियान और कार्यक्रम चलाए गए। इस खर्च की जानकारी सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अबतक 93,93,28,566 रुपए खर्च कर चुकी है। 8 नवंबर को की गई नोटबंदी के बाद से सरकार ने डिजिटल पेमेंट की तरफ लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की। नोटबंदी के दौरान जब कैश की दिक्कत थी तो शहरों में ज्यादातर लोगों ने डिजिटल पेमेंट के जरिए अपनी परेशानी को कम करने का काम किया गया था।

सरकार ने गांव में भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए। डिजिटल पेमेंट को सरल बनाने के लिए BHIM ऐप भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग हर मंच से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात करते दिखे। उन्होंने युवाओं से भी कहा कि वह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बाकी लोगों को पेमेंट करने का सरल तरीका बताएं। 26 जनवरी को भी सरकार ने उन युवाओं का खास सम्मान किया था जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे।

CISF भी डिजिटल पेमेंट की ओर: सरकार की डिजिटल मुहिम में CISF भी जुड़ गया है। CISF के डीजी ओपी सिंह ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) से करार किया है। अब CISF जितना भी पेट्रोल-डीजिल लेगा उसकी पेमेंट डिजिटली करेगा। CISF ने बताया कि इससे उनके सिस्टम में भी पारदर्शिता आएगी।

First Published on February 3, 2017 9:02 am