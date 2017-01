सांसदों के साथ डिनर में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से की अपनी तुलना, सपा सांसद से पूछा-अभी यूपी छोड़ने का वक्त कैसे मिल गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा के सदस्यों के साथ डिनर किया। यहां उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही बयान दिया था, लेकिन नए अमेरिकी राष्ट्रपति को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। बजट सत्र से पहले इस भोज का आयोजन लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया था। यहां प्रधानमंत्री बड़े ही शांत मूड में नजर आए और कई नेताओं से कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें नए अमेरिकी राष्ट्रपति का भी जिक्र था।

5 राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद भी मोदी ने अपने चुनावों को याद करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भी इस पर बहुत बयानबाजी हुई थी कि एक बाहरी कैसे जीत गया। टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने कहा, मैंने एेलान कर दिया है कि मैं दिल्ली वाला नहीं हूं, लेकिन अमेरिका में हुई घटनाओं में भी यही सवाल उठे। तो यह कैसे हुआ।

जब पूछा गया कि उनकी ट्रंप से क्या बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बिल क्लिंटन भी एेसी ही बातें करते थे, लेकिन पत्थर सिर्फ ट्रंप पर ही पड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि वह इस साल के आखिर में ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों नेताओं की फोन पर काफी गहरी बातचीत हुई। पीएम ने कहा कि वह एडवांस में कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, लेकिन मीडिया को चीजों के बारे में एडवांस में ही पता चल जाता है।

मोदी की इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भी बातचीत हुई। खड़गे ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कांग्रेस नेता एसएम कृष्णा से मुलाकात की थी तो पीएम ने जवाब में कहा, मैं तो अब आपसे मिल रहा हूं। इसके अलावा अॉल पार्टी मीटिंग में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद और मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव से मजाक करते हुए पूछा कि आपको यूपी चुनावों के बीच यहां आने का मौका कैसे मिल गया।

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का दिया न्योता; ट्रंप ने भारत को ‘सच्चा दोस्त’ बताया, देखें वीडियो ः

First Published on January 31, 2017 10:54 am