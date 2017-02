पांच महीने के बेटे को ले पहुंचीं लालू की बेटी मीसा, लोगों ने कहा- इसका नाम ही संसद रख देना चाहिए

राज्यसभा सांसद और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती बुधवार को संसद अपने बेटे के साथ पहुंची। मीसा बजट वाले दिन अपने पांच महीने के बेटे को भी संसद लेकर आई थीं। संसद में लोगों ने मीसा को सलाह दी कि उनके बेटे का नाम ‘संसद’ रख लेना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे का जन्म मीसा के राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद हुआ था। हालांकि, अभी मीसा के बेटे का नाम नहीं रखा गया है, लेकिन मीसा उन्हें छोटू कहकर बुलाती हैं। बता दें, लालू प्रसाद यादव जब 1974 में मैनटेंनेंस ऑफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट के तहत जेल गए थे, तभी मीसा का जन्म हुआ था, तो ऐसे में लालू ने उनका नाम मीसा रखा था।

लालू का नाती जैसे ही अपनी मां के साथ पहुंचा तो सभी पार्टियों के सांसदों ने उसका दुलार किया और उसके साथ तस्वीर के लिए पोज दीं। मीसा के बेटे ने संसद का कार्यवाही पार्लियामेंट लॉबी से देखी, क्योंकि उन्हें दर्शक दीर्घा में नहीं ले जाया गया। मीसा सदन के अंदर अपने उपस्थिती दर्ज कराने गई थीं, उसके बाद वे वापस लॉबी में उसके पास आ गईं।

बता दें, मीसा भारती अपने बेटे को शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी लेकर पहुंची थीं। भारती ने उस वक्त कहा था कि मैं इसे लगातार संसद लेकर आती रहूंगी, अगर ऐसा नहीं किया तो इसे खाना कैसे खिलाऊंगी। जब उनसे अपने बेटे के नाम के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने कहा था कि अभी उसका नाम नहीं रखा गया है। हालांकि, कुछ सांसदों और पत्रकारों ने उसका नाम ‘नोटबंदी’ रखने का सुझाव दिया था। भारती साल 2014 का लोकसभा चुनाव पाटलीपुत्र से हार गई थीं, उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था।

मीसा की छोटी बहन राज लक्ष्मी की शादी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पड़भतीजे तेज प्रताप सिंह से हुई थी। राजलक्ष्मी और मीसा भारती ने एक ही दिन सात सितंबर 2016 को बेटे को जन्म दिया था। लालू के नाती के अलावा संसद की दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने पिता अरुण जेटली को बजट पेश करते हुए सोनाली जेटली भी देख रही थीं।

First Published on February 2, 2017 8:37 am