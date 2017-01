कैबिनेट के बाद अब सचिवों की बैठक में भी मोबाइल ले जाने पर बैन

केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब सचिव और मंत्री सचिवों की बैठकों में अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट सचिवालय ने मंगलवार (3 जनवरी) को औपचारिक पैगाम भी भेज दिया है। यह पैगाम सभी विभागों के सचिवों को भेज दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा पिछले अक्टूबर में सचिवों के पूरे 10 समूह बनाए गए थे। उन सबका काम कृषि, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में फोकस करने का था। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि पीएम मोदी आने वाले दिनों में सभी से एक मीटिंग कर सकते हैं। यह मीटिंग 31 जनवरी को बजट सत्र के शुरू होने से पहले होगी।

इससे पहले 21 अक्टूबर को खबर आई थी कि मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मोबाइल फोन के यूज पर रोक लगा दी है। बताया गया था कि नीति निर्माण और कैबिनेट के फैसलों की गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी को लीक होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह फैसला लिया है। दरअसल, इंटेलीजेंस जानकारी के अनुसार सरकार को आशंका है कि सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद पाकिस्‍तानी और चीनी खुफिया एजेंसियां फोन हैक कर सकती हैं। इससे पहले संवेदनशील विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से कहा गया था कि वे अपने मोबाइल फोन को आधिकारिक कंप्‍यूटर या लैपटॉप से चार्जिंग के लिए भी कनेक्‍ट ना करें। साउथ ब्‍लॉक में पीएमओ, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को नो स्‍मार्टफोन जोन बना दिया गया है।

गौरतलब है कि कई देशों में पहले से ही कैबिनेट बैठकों में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस में इन पर बैन है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने साल 2010 में कैबिनेट मीटिंग में फोन लाने पर बैन लगा दिया था। वहीं फ्रांस ने साल 2014 में इस तरह का प्रतिबंध लगाया था।

First Published on January 4, 2017 9:16 am