कैश के लिए लाइन में लगे लोगों का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उड़ाया मजाक, सामने आया वीडियो

बीजेपी नेता मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह नोटबंदी के बाद लाइन में लगे लोगों का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नोटंबदी के बाद वह एक बार अपने संसदीय क्षेत्र में लाइन में जाकर लगे तो मीडिया वाले वहां पहुंच गए और उनसे सवाल पूछने लगे। इसपर उन्होंने लोगों को ‘खुश’ करने के लिए एक गाना गा दिया। जिसके बोल थे, ‘देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़।’ मनोज तिवारी ने आगे कहा कि उनका गाना सुनकर वहां खड़े लोगों ने कहा कि वे 30 दिसंबर तक लाइन में भी खड़े रहेंगे। इसपर वहां मौजूद दूसरे शख्स ने कहा कि लोग उनका गाना सुनकर 30 दिसंबर के बाद भी लाइन में लगे रहने को तैयार हो गए थे।

मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं। इसके अलावा वह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्हें यह पद कुछ वक्त पहले ही सौंपा गया है। वीडियो में उनके साथ कुछ और लोग भी बैठे दिख रहे हैं। जिनमें से एक बीजेपी सांसद महेश गिरी जैसे लग रहे हैं।

मनोज तिवारी को 30 दिसंबर को दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तिवारी ने सतीश उपाध्याय की जगह ली थी। पूर्व अध्यक्षों का कार्यालय बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और बीते कई महीनों से नई नियुक्तियां लंबित थीं। गौरतलब है कि जुलाई 2014 में सतीश को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह फेल रही। तब से ही सतीश की कुर्सी पर तलवार लटक रही थी। वहीं तिवारी को चुनने की वजह यह हो सकती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के दिल्ली में रह रहे प्रवासियों में उनकी अच्छी फैन फॉलोइिंग है। उसी के दमपर उन्होंने पहली ही बार में लोकसभा सांसद का चुनाव जीत लिया था।

First Published on January 4, 2017 10:04 am