मन की बात: बोर्ड परीक्षाओं पर बोले पीएम मोदी – सचिन से सीखो कामयाब कैसे हुआ जाता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (29 जनवरी) को मन की बात कार्यक्रम किया। यह मन की बात का 28वां कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि सब लोगों को शहीद हुए वीर सैनिकों को याद करते हुए 30 जनवरी को दो मिनट का मौन रखना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि बच्चों को परीक्षाओं को प्रेशर की तरह नहीं लेना चाहिए। मोदी ने कहा कि सभी छात्रों को पेपर्स को किसी उत्सव की तरह लेना चाहिए तब ही रिजल्ट अच्छा आएगा। मोदी ने कहा कि बच्चे प्रेशर की वजह से याद हुई चीजों को भी एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं।

मोदी ने आगे कहा कि बच्चों को दूसरे से अपने आपकी तुलना नहीं करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि अगर छात्र किसी दूसरे की जगह अपने आप से तुलना करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। मोदी ने सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर कई सालों तक को सिर्फ अपने ही बनाए रिकॉर्ड्स को तोड़ते गए।

मोदी ने पेरेंट्स से भी गुजारिश की। मोदी ने कहा कि बच्चों से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।

First Published on January 29, 2017 10:58 am