सिसोदिया ने मंत्रालयों से मांगा प्रदर्शन ब्योरा

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक ली और सभी विभागों के कामकाज का ब्योरा लिया। गौरलतब है कि 14 फरवरी को दिल्ली की आप सरकार दो साल पूरा कर रही है जिसके लिए उपमुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने विभागों के प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट कार्ड तलब की है। 14 फरवरी को दिल्ली सरकार अपने दो साल पूरे कर लेगी, इसके उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से तैयारी भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के दूसरी वर्षगांठ पर मौजूद नहीं होंगे। उनकी अनुपस्थिति में इस रस्म की बागडोर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हाथों में है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और गुरुवार को उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल की एक समीक्षा बैठक ली और कामकाज का ब्योरा लिया।

इसके पहले बुधवार को उपमुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने विभागों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने का निर्देश जारी किया था। सूत्रों के मुताबिक जो योजना है उसके तहत हर मंत्री अपने विभागों के कामकाज का ब्योरा 14 फरवरी तक जनता के समक्ष पेश करेंगे जिसकी शुरुआत श्रम मंत्री गोपाल राय से होने की संभावना है। 14 फरवरी को मनीष सिसोदिया पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त दिल्ली सरकार में कुल पांच मंत्री हैं। दिल्ली सरकार के सारे कामकाज का भार इन्हीं पांच मंत्रियों के पास है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। पिछले साल दिल्ली सरकार के एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने एक फोन-इन कार्यक्रम का आयोजन किया था और लोगों के फोन का जवाब दिया था। उन्होंने लोगों से सुझाव और फीडबैक मांगा था और साथ ही उनको सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा था।

First Published on February 10, 2017 12:55 am