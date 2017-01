घोटाले में आया TMC सांसद का नाम तो बोलीं ममता- चुनाव के लिए 2-3 लाख लिए भी होंगे तो कोई बात नहीं

रोज वैली चिट फंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्‍याय को सीबीआई द्वारा मंगलवार (3 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया। इसका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के साथ-साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खासा विरोध किया। ममता ने कहा, ‘सुदीप बड़े सीनियर नेता हैं। वह तृणमूल की संसदीय समिति में शामिल हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुदीप को गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले वक्त में मेरे और मंत्री और सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसमें अभिषेक बनर्जी, फिरहद हकीम, सोवान चौटर्जी, शुभेंदू अधिकारी, मोलोए घातक का नाम शामिल है। वे लोग भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं चुनौती देती हूं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाए। मैं जानती हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में हार नहीं मानने वाली।’

इसके अलावा मंगलवार को नबाना भवन से बाहर निकलते हुए ममता ने कहा, ‘अगर सुदीप ने चुनाव के लिए दो-तीन लाख रुपए लिए भी होंगे तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि, मैं यह बात दावे से नहीं कह सकती। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो फिर मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मोदी को करोड़ों का सूट पहनने के लिए पैसे कहां से आते हैं? बीजेपी नेता अडानी ग्रुप की मदद से पैसे लेते हैं और विदेश जाते हैं। वे सभी चोरों की अम्मा हैं।’

सुदीप बंदोपाध्‍याय को 17,000 करोड़ रुपए के रोज वैली चिट फंड घोटाले में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है। यह घोटाला 2013 में सामने आया था। इससे पहले सीबीआई ने टीएमसी के ही सांसद तापस पाल को गिरफ्तार किया गया था।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

संबंधित वीडियो देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 4, 2017 8:13 am