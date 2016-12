पार्टी सांसदों से बोले शिवसेना के उद्धव ठाकरे-भूल जाओ लोग क्या कहेंगे, राम मंदिर बनाओ और उसका श्रेय लो

उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर नए ‘राम मंदिर’ स्टेशन का श्रेय लेने के लिए बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी की जंग के एक दिन बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी सांसद गजानन कीर्तिकर को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया।

ठाकरे ने कहा, ‘भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे या करेंगे। किसी और को ही राम मंदिर स्टेशन का श्रेय ले लेने दो। कोई भी इस नाम का श्रेय ले सकता है, लेकिन राम मंदिर बनाने का श्रेय लीजिए और मैं आपकी सराहना करता हूं।’ उद्धव ने उपनगर अंधेरी में कहा कि शिवसेना चुनाव में फिर से मुंबई के नगर निकाय का नियंत्रण हासिल कर लेगी। ये चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं।

बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे नोटबंदी को लेकर भी नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। ठाकरे ने 18 दिसंबर को कहा था कि केंद्र के नोटबंदी का मूल उद्देश्य ‘‘पूरा नहीं हुआ’’ क्योंकि लोग बैंक की कतारों में मर रहे हैं और आतंकवादियों का हमला अब भी जारी है। उन्होंने मुंबई में एक समारोह में कहा था, ‘जवानों ने दुश्मन की गोलियों का सामना किया और देश की सेवा की लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपना धन नहीं मिल पा रहा है और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब वे खुद की गोलियों से मर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नोटबंदी की घोषणा करते हुए उन्होंने (भाजपा) कहा था कि इससे आतंकवादी हमले के अवसर खत्म हो जाएंगे लेकिन क्या यह हुआ? हमारे जवान पहले की तरह शहीद हो रहे हैं।’’ आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए शिवसेना प्रमुख ने इस निर्णय के उद्देश्य पर भी सवाल उठाए थे।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नोटबंदी को लागू न किए जाने पर पीएम मोदी के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नोटबंदी का फैसला लिया था लेकिन उसके बावजूद तब इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं हुई थी?

