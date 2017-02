खट्टर सरकार ने शहीद के परिवार को दिए 50 लाख रुपए, PM के हस्तक्षेप के बाद मिली सहायता राशि

हरियाणा सरकार ने मेजर सतीश दहिया के परिवार के लिए शनिवार (26 फरवरी) को 50 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की जो 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नांगल नुनिया गांव से बनिहारी जाने वाली सड़क तथा नांगल चौधरी में एक सरकारी महाविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखे जायेंगे। उन्होंने शहीद की पत्नी सुजाता देवी के लिए सरकारी नौकरी की भी घोषणा की।

महेंद्रगढ़ जिले के बनिहारी गांव में शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए खट्टर ने उनके असाधारण साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘मेजर सतीश दहिया ने अपने सर्वोच्च बलिदान से राज्य का सिर ऊंचा कर दिया है और वह राज्य के लोगों के दिल में बने रहेंगे। ’’

खट्टर ने यह भी घोषणा की कि बनिहारी गांव में उनके नाम से व्यायामशाला स्थापित की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ओ पी धनखड़, विधानसभा उपाध्यक्ष संतोष यादव, सासंद धरमबीर सिंह आदि ने भी संवेदना प्रकट की। सतीश दहिया 30 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे और वह महेंद्रगढ़ के बनिहारी गांव के रहने वाले थे। वह 2009 में सेना में शामिल हुए थे। उनके परिवार में पत्नी सुजाता देवी और ढाई साल की बेटी प्रिया हैं।

बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 26, 2017 8:11 am