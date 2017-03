ट्रेन ब्लास्ट: शिवराज सिंह चौहान के दावे से अलग निकला MP पुलिस का बयान, अबतक नहीं मिली कोई आपत्तिजनक सामग्री

भोपाल-उज्जैन सवारी गाड़ी में हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार किये तीन युवक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने बम बनाने का तरीका एक उग्रवादी संगठन की ऑनलाइन मैग्जीन ‘इंस्पायर’ से सीखी थी। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (खुफिया) मकरंद देउस्कर ने गुरुवार (9 मार्च) को संवाददाताओं को बताया, ‘‘गिरफ्तार किये गये इन युवकों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हैं और बम बनाने का तरीका ऑनलाइन मैग्जीन ‘इंस्पायर’ से सीखा था। इसके अलावा, वे इंटरनेट पर आईएसआईएस का साहित्य भी पढ़ते थे।’’उन्होंने कहा, ‘‘इससे साबित होता है कि वे आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे और उग्रवादी थे।’’

जब उनसे सवाल किया गया कि उत्तरप्रदेश के पुलिस अधिकारी ने लखनऊ में मारे गये सैफुल्ला के बारे में दावा किया है कि वह आईएसआईएस से प्रभावित नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसपर देउस्कर ने बताया कि वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। यह उत्तरप्रदेश पुलिस का मामला है। लेकिन, जहां तक मध्यप्रदेश में गिरफ्तार किये गये इन तीन आरोपियों की बात है, जांच के अनुसार ये तीनों आरोपी निश्चित रूप से आईएसआईएस से प्रभावित हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि पकड़े गए लोगों का सीरिया से क्या संबंध था इसके बारे में फिलहाल साफ कुछ नहीं है क्योंकि हैंडलर्स अक्सर अपनी लोकेशन को लेकर चकमा देते हैं। पुलिस को पकड़े गए लोगों के पास से कपड़े, यात्रा के सामान और पैसों के अलावा कुछ भी आपत्तीजनक सामान नहीं मिला।

लेकिन पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए लोग क्रिमिनल थे और यूपी में भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर आए थे। पुलिस को इंटरनेशनल तौर पर किए गए किसी फंड ट्रांसफर की जानकारी भी नहीं मिली है। मध्यप्रदेश पुलिस का कहना है कि IED को लखनऊ में बनाया गया था। लेकिन फिलहाल उनको यह नहीं पता कि आरोपी लोग उसको लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस में लेकर मध्यप्रदेश क्यों आए। जिसको फिर मध्यप्रदेश की एक पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट किया गया।

पुलिस ने आगे कि गिरफ्तार किये गये इन युवकों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) से सम्बद्ध और धाराएं भी लगाई गई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी, तो देउस्कर ने कहा, ‘‘जब भी इस संबंध में आदेश आएगा, हम आपको (मीडिया) जानकारी देगें, लेकिन वर्तमान में मप्र की एटीएस इसकी जांच कर रही है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस भोपाल पहुंच गई है और वह गिरफ्तार किये गये इन आरोपियों से निरंतर पूछताछ कर रही हैं, ताकि मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके।

बाकी खबरों में क्या है खास, देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 8:47 am