क्रिकेट टूर्नामेंटों में मिली पुरस्कार राशि और लोन से कार खरीदी, कर्ज चुका नहीं पाया तो तस्कर बन गया क्रिकेटर, 81 किलो गांजे के साथ धराया

कार की किस्त नहीं चुका पाया तो एक क्रिकेटर ने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। उसे साथी तस्कर से साथ अरेस्ट कर लिया गया। आरोपियों की पहचान पब्बर गिरी उर्फ विजय (40) और सुमित उर्फ गोलू (30) के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के ड्रग तस्करों से कम दाम पर गांजा खरीदकर गुरुग्राम में तस्करों को सप्लाई करने वाले दोनों तस्करों को द्वारका सेक्टर-13 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुमित की आई-20 कार से 81.25 किलो गांजा भी बरामद किया।

पुलिस अफसरों ने बताया कि कार सुमित की है। उसकी गिनती इलाके के बेहतरीन क्रिकेटरों में होती थी। वह इलाके में होने वाले टूर्नामेंट में खेलने के बदले आयोजकों से दो से ढाई हजार रुपये तक लेता है। क्रिकेट टूर्नामेंट्स में मिली पुरस्कार राशि को बतौर एडवांस देकर उसने कुछ समय पहले आई-20 कार खरीदी थी, जिसकी किस्त वह चुका नहीं पा रहा था। इसी दौरान पब्बर ने उसे ड्रग तस्करी का ऑफर दिया था। सुमित ने उसकी बात मान ली और रघुबीर नगर में रहने वाले मुकेश से ड्रग लेकर कार से गुरुग्राम के तस्करों को सप्लाई करने लगा।

जॉइंट सीपी रवींद्र यादव ने बताया कि साउथ वेस्टर्न रेंज में हेड कॉन्स्टेबल गोविंद सिंह को सूचना मिली थी कि दो लोग भारी मात्रा में गांजा सप्लाई करने के लिए द्वारका मोड़ आने वाले है। बताई गई जगह पर पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने आई-20 कार रोकी। उसमें दो लोग सवार थे। कार की तलाशी ली गई तो उसमें तीन पॉलिथीन बैग रखे हुए थे। उनमें गांजा भरा हुआ था।

पुलिस ने कार में सवार दोनों लोगों को अरेस्ट कर गांजा और कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुख्यात ड्रग्स तस्कर पब्बर मूलरूप से बिहार का रहने वाला है। वह कई साल पहले दिल्ली आ गया था। वह यहां उत्तम नगर के मोहन गार्डन में परिवार के साथ रहता है। वह लंबे समय से ड्रग्स तस्करी में धंधे में शामिल है। साल 2012 में क्राइम ब्रांच ने उसे अरेस्ट किया था। दो साल की जेल काटने के बाद बाहर आते ही वह दोबारा ड्रग्स तस्करी का धंधा करने लगा था।

पुलिस अफसरों ने बताया कि अरेस्ट किया गया आरोपी सुमित मुकेश से 2500 रुपये किलो गांजा खरीदकर उसे आगे 3500 रुपये किलो के हिसाब से बेचता था। ओपन मार्केट में गांजा 8000 रुपये किलो तक बेचा जाता है। पुलिस मुकेश की भी तलाश कर रही है।

देखें विडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 23, 2016 9:18 am