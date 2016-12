मोदी वाराणसी दौरा हाईलाइट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- अगर मनमोहन सिंह को पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी है तो फिर गरीब का विकास क्यों नहीं हुआ

यूपी विधानसभा के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवर्तन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे। वह सुबह करीब 10.30 बजे वाराणसी पहुंचे जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के अलावा पीएम मोदी यहां कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के स्वतंत्रता भवन सभागार में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की आधारशिला रखी। यहां अपने भाषण में मोदी ने कई योजनाओं का ऐलान किया। नोटबंदी पर उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। इस बार उन्होंने नाम लिए बिना कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी घेरा।

मोदी ने कहा, आप देख रहे हैं कि देश में आजकल सफाई का एक बड़ा अभियान चल रहा है। आपको आते-जाते वक्त गंध का एक ढेर दिखता होगा। उसकी एक सीमा तक गंध महसूस होती है। लेकिन जब उसकी सफाई होनी शुरू होती है तो गंध बढ़ जाती है। पर एक बार जब सफाई हो जाए तो जगह खूबसूरत हो जाती है। लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद भी कुछ ताकत वाला है।

मैं एक चीज़ का अनुमान करने में विफल हो गया। जब मैंने ये योजना बनाई तो मैं ये अनुमान लगाने में विफल रहा कि देश के कुछ नेता हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े जाएंगे। पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग के सहारे कवर देकर आतंकियों को घुसा देता है। आपने संसद में हो रही तू-तू, मैं-मैं को देखा होगा। पीएम ने कहा मेले में जेबकतरे जैसे करते हैं कि एक जेब काटता है और दूसरा एक दूसरी तरफ ध्यान ले जाता है, कैसे कैसे तरीके निकालते हैं ये? जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है। आठ-आठ घंटे खड़े रहना पड़ा। मुंह में डाल-डाल कर पूछा जाता है, लेकिन बाद में वो कह देती है कि किया तो अच्छा है। सवा सौ करोड़ को जितना नमन करें उतना कम है। जिस सत्य को ईश्वर का आशीर्वाद है वो कभी फेल नहीं हो सकता।

मनमोहन सिंह पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कुछ लोग इतना संतुलन खो बैठे है कि मैं हैरान हूं। मोदी ने कहा कि अगर मनमोहन सिंह को सारी अर्थव्यस्था की जानकारी है तो उनके काल में लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ। पीएम ने यूपीए शासन में हुए घोटालों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके समय में सब कुछ हुआ लेकिन वे मौन क्यों रहे। अब वे अचानक बोलने लगे हैं। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में 50% लोग गरीब हैं। ये आपका ही तो रिपोर्ट कार्ड है। उनके एक वित्त मंत्री ने कहा कि 50% गांव में बिजली नहीं है। 2014 में तो कह रहे थे कि बड़ा विकास किया, तो क्या मैंने तार काट दिए?

पीएम का भाषण यहां देखें ः

