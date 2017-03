Parliament Budget Session Live: पीएम मोदी बोले- उम्मीद है संवाद का स्तर ऊपर जाएगा, लखनऊ एनकाउंटर पर राजनाथ सिंह दे सकते हैं बयान

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज(गुरुवार) से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने संसद जाने से पहले कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि इस बजट सत्र के दूसरे चरण में संवाद का स्तर ऊपर जाएगा, पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि GST बिल पर बात आगे बढ़ेगी। पीएम ने कहा कि सभी राज्यों से GST बिल पर सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा है कि, ‘GST बिल पर सभी राज्यों से सहयोग की उम्मीद है।’ पीएम ने कहा कि बजट सत्र के इस चरण में बजट के प्रावधानों पर बारीकी से चर्चा की जाएगी।

सरकार मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने वाले विधेयक को गुरुवार को लोकसभा में पेश करेगी। राज्यसभा ने पिछले साल अगस्त में मातृत्व अवकाश (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया था जिसमें दो जीवित बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने की बात की गई है। इस विधेयक का मकसद संगठित सेक्टर में 18 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय मातृत्व लाभ विधेयक में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कल विधेयक पेश करेंगे।’

इसके साथ ही राज्यसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है जिसके जरिये 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन किया जाएगा। संसद से पारित होने के बाद यह विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गये अध्यादेश का स्थान लेगा। इस कानून में युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गये लोगों द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों या स्थानांतरण को रोकने के प्रावधान हैं।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन करने वाले एक विधेयक को शुक्रवार को उच्च सदन में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शत्रु संपत्ति :संशोधन एवं विधिमान्यीकरण: पांचवां अध्यादेश 22 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। पूर्व में इसे चार बार जारी किया जा चुका था।

First Published on March 9, 2017 10:46 am