Live Breaking News Headlines: अनिल बैजल 31 दिसंबर को लेंगे दिल्ली के उप-राज्यपाल की शपथ

अनिल बैजल 31 दिसंबर को लेंगे दिल्ली के उप-राज्यपाल की शपथ-

अनिल बैजल 31 दिसंबर को दिल्ली के उप-राज्यपाल की शपथ लेंगे। बैजल का नाम नजीब जंग के इस्तीफा दिए जाने के बाद प्रस्तावित किया गया था। बैजल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। अनिल बैजल थिंक थैंक विवेकानंद इंटरनैशनल फाउंडेशन के कार्यकारी परिषद का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस फाउंडेशन के कई अफसरों को नरेंद्र मोदी सरकार में नियुक्ति मिली है। बता दें कि नजीब जंग के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में उनके और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जबानी जंग खूब हुई। केजरीवाल ने कई बार उन्हें हिटलर और केंद्र के इशारों पर काम करने वाला बताया। जंग ने हालही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी।

पुराने नोट रखने वालों को मिलेगी सज़ा, अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी-

चलन से बाहर किये गये 500, 1,000 रुपए के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (28 दिसंबर) को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसमें निर्धारित तिथि के बाद 500, 1000 रुपए के अमान्य नोट रखने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। (पूरी खबर पढ़ें)

सभी केंद्रीय मंत्रियों को 10 जगहों पर रैली करके बताना होगा नोटबंदी का फायदा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भिजवाया 60 पन्नों का निर्देश

एडमिरल सुनील लांबा बने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन-

एडमिरल सुनील लांबा बने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन। वे वायुसेना प्रमुख अरुप राहा से यह जिम्मेदारी लेंगे।

अभय सिंह चौटाला IOA के आजीवन अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार-

अभय सिंह चौटाला आईओए के आजीवन अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार यदि आईओसी को इस पर आपत्ति है।

आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा- नोटबंदी की वजहों को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक-

500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाने के 50 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वे नोटबंदी के पीछे की वजह को सार्वजनिक नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने उस सवाल का जवाब देने से भी मना कर दिया, जिसमें पूछा गया था करेंसी की भरपाई के लिए कितना टाइम लगेगा। आरबीआई ने नोटबंदी के पीछे की वजह बताने से आरटीआई एक्ट की धारा 8(ए)(1) के आधार बनाकर इनकार कर दिया। (पूरी खबर पढ़ें)

असम में केंद्रीय मंत्री के घर ग्रेनेड फेंका गया

रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन के नगांव स्थित घर पर अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गोहेन असम से ताल्लुक रखते हैं। नगांव के पुलिस अधीक्षक डी. उपाध्याय ने कहा, ‘दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से बुधवार रात करीब 11.55 बजे आए और बाहर से ग्रेनेड फेंका।’ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रेनेड लॉन में गिरा, पर यह फटा नहीं। उन्होंने कहा कि हमलावर शायद दहशत पैदा करना चाहते थे। उस दौरान सुरक्षा कर्मियों के अलावा घर में कोई मौजूद नहीं था।

वित्तमंत्री अरुण जेटली बोले, नोटबंदी का काफी फायदा हुआ-

नोटबंदी को लेकर आलोचक गलत साबित हुए। नोटबंदी का एकाध तिमाही में आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था हालात इतने बुरे नहीं जितना कि कहा जा रहा था। नए नोट जारी करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है, कहीं से अशांति की कोई खबर नहीं है। रिजर्व बैंक के पास बहुत अधिक मात्रा में नोट उपलब्ध, मुद्रा का बड़ा हिस्सा बदला जा चुका है व 500 रुपए के और नये नोट जारी किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ी। नये नोट जारी करने का सबसे अहम दौर पूरा हो हुआ, स्थिति में काफी सुधार हो रहा है।

साथ ही जेटली ने कहा 19 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.4 प्रतिशत, अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में 26.2 प्रतिशत की वृद्धि। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली की वृद्धि 43.3 प्रतिशत तथा सीमा शुल्क वसूली की वृद्धि 6 प्रतिशत रही। जीवन बीमा क्षेत्र का कारोबार बढ़ा, पेट्रोलियम उपभोग में वृद्धि। इसी तरह पर्यटन उद्योग और म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेश में भी वृद्धि हुई।

नोटबंदी के बाद टोल बंद होने से निजी ऑपरेटर्स को 922 करोड़ का नुकसान, NHAI करेगा भरपाई

पन्नीरसेल्वम ने सौंपा महासचिव बनाए जाने का प्रस्ताव तो रो पड़ीं शशिकला

जब शशिकला ने एआईएडीएमके की अगली महासचिव बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया तो वो तमिलनाडु की पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता के चेन्नई स्थित निवास पर रो पड़ीं। शशिकला को जब राज्य के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पार्टी की जनरल काउंसिल द्वारा पास किया गया प्रस्ताव सौंपा तो वे रो पड़ीं। शशिकला जयललिता की करीबी रही हैं। अब प्रस्ताव पारित करके उन्हें पार्टी का मुखिया बनाया गया है।

शशिकला ने पहले जयललिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। इसके दौरान पार्टी के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। वहां मौजूद अन्य सदस्यों ने ‘चिन्नमां’ (इस नाम से पार्टी कैडर के बीच शशिकला जानी जाती हैं) के नाम से नारे भी लगाए। इसके बाद पन्नीरसेल्वम ने शशिकला को वह प्रस्ताव सौंपा गया, जिसे उन्हें पार्टी प्रमुख बनाए जाने के लिए पास किया गया था। तीन दशक से जयललिता पार्टी की महासचिव थीं। अब जयललिता की मौत के बाद शशिकला को यह पद सौंपा गया है।

हाई कोर्ट ने भी जताया जयललिता की मौत पर संदेह, कहा उनके शव को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता

हाईकोर्ट ने 1993 विस्फोटों की दोषी रूबीना मेमन की फरलो की अर्जी खारिज की-

बंबई उच्च न्यायालय ने 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट की दोषी रूबीना सुलेमान मेमन की फरलो पर रिहा करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति वी के तहिलरमानी और न्यायमूर्ति ए एम बदर की पीठ ने एक हालिया फैसले में कहा, ‘हम याचिकाकर्ता को फरलो पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उसे टाडा अदालत ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले में दोषी करार दिया है।’ रूबीना मार्च, 1993 में शहर को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोटों के एक प्रमुख साजिशकर्ता टाइगर मेमन की रिश्तेदार है। समझा जाता है कि टाइगर मेमन पाकिस्तान में रहता है। उन बम विस्फोटों में 257 लोगों की जान चली गयी थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे।

मुंबई की एक टाडा अदालत ने 2006 में रूबीना को तीन अन्य परिजनों के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं उसके पति सुलेमान को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। रूबीना के रिश्तेदार याकूब को आतंक के आरोपों में फांसी दी गई थी।

पुणे की यरवदा जेल में बंद रूबीना ने 22 जनवरी, 2015 को फरलो की छुट्टियों के लिए जेल के अधिकारियों को आवेदन किया था। हालांकि उसकी याचिका को 15 जनवरी, 2016 को खारिज कर दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर उसने अपील दाखिल की जिसे इस साल मई में खारिज कर दिया गया। उसके बाद उसने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर फरलो छुट्टियां मांगी, जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया।

कांग्रेस ने पूछा- मोदीजी आप चाय के लिए भी डिजिटल पेमेंट करने की बात करते हैं तो यूपी पार्टी ऑफिस में कैश क्यों पहुंचाया गया

कांग्रेस ने गुरुवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि हालही में गाजियाबाद में एक कार से दो लोगों से 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस कार को थाने लेकर गई। वहां पर भाजपा नेता अशोक मोंगा पहुंचे। मोंगा के पास अमित शाह का एक पत्र था, जिसमें लिखा गया था कि यह कैश लखनऊ में भाजपा दफ्तर को भेजा गया था। कांग्रेस ने पीएम से पूछा कि मोजीदी जब आप चाय के लिए भी डिजिटल पेमेंट करने की बात करते हैं तो यूपी पार्टी ऑफिस में कैश में रकम क्यों भेजी गई। कांग्रेस प्रवक्ता आरएस सुरजेवाला ने कहा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेहनतकश खड़ा होगा लाइन में और बेईमान का कर्ज चुकाएंगे।

हाई कोर्ट ने भी जताया जयललिता की मौत पर संदेह, कहा उनके शव को बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता

तमिलनाडु की पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए शव को बाहर निकालने में क्या दिक्कत है। जस्टिस वैद्यालिंगम ने पूर्व सीएम की मौत पर दाखिल की गई याचिका पर कहा, ‘मीडिया ने कई सवाल उठाए हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी जयललिता की मौत पर शक हो रहा है।’

बेटे तैमूर अली खान के जन्म के बाद पहली बार डिनर डेट पर गए सैफ अली खान और करीना कपूर, देखें तस्वीरें

तेलंगानाः असदुद्दीन ओवैसी और चार अन्य को 2005 मुतंगी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने किया बरी।

31 दिसंबर की शाम देश को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर की शाम को राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। 30 दिसंबर को पीएम मोदी की नोटबंदी को लेकर दी गई 50 दिनों की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी के बाद 50 दिन का वक्त मांगा था। वह 50 दिन का वक्त 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक दिन बाद यानि की 31 दिसंबर की शाम को पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को अपने रेडियो प्रोग्राम ‘मन की बात’ के जरिए देश को संबोधित किया था। यह साल 2016 का आखिरी एपिसोड था। इस एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दो नई स्कीम लकी ग्राहक योजना और डिजि-धन व्यापार योजना जारी की थी। (पूरी खबर पढ़ें)

Video: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तिरुपति मंदिर में की पूजा

एयर मार्शल एसबी देव होंगे नए उप वायु सेना प्रमुख-

एयर मार्शल एसबी देव को वायुसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। अभी वे वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर हैं। एयर मार्शल एसबी देव एयरमार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा की जगह लेंगे। एयरमार्शल धनोवा भारतीय वायुसेना प्रमुख बनेंगे। देव वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी एयर मार्शल सीएच कुमार को अपनी जिम्मेदारी सौंपेंगे। एयर मार्शल एसबी देव को 1979 में कमिशन मिला था।

महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा, कुरला-अंबरनाथ लोकल ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे

अर्जुन कपूर को अवैध निर्माण पर बीएमसी का नोटिस-

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन को नोटिस घर की छत पर बने अवैध जिम की वजह से भेजा गया है। यह नोटिस अर्जुन के जुहू इलाके में स्थित घर रहेजा आर्किड में अवैध निर्माण को लेकर जारी किया गया है। अर्जुन कपूर को नोटिस में कहा गया है कि वे एक सप्ताह के अंदर इस अवैध निर्माण को तोड़े, वरना बीएमसी खुद आकर कार्रवाई करेगी। बता दें, इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा भी अवैध निर्माण के मामले में फंसे थे।

छत्तीसगढ़ में 12 नक्सली गिरफ्तार-

सुरक्षा बलों ने राज्य के बिजापुर जिले में 12 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने नए साल को लेकर फैंस से की अपील, शराब पीकर ना चलाएं गाड़ी

कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़-

जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में गुरुवार सुबह से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ शाहगुंद हाजिन इलाके में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आतंकियों को ढूंढ़ रही थी, तभी वहां छुपे हुए आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी आतंकियों पर फायरिंग की। खबर लिखे जाने तक पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर हुआ था और दोनों तरफ से फायरिंग जारी थी।

रईस में सनी लियोनी के आइटम सॉन्ग ने आमीर खान के दंगल को पछाड़ा, 8 दिन में ही चार करोड़ VIEWS

हैप्पी बर्थडे ट्विंकल खन्ना: अक्षय कुमार से शादी से पहले दो बार हुई थी ट्विंकल की सगाई

वीडियो-सुरेश कलमाड़ी ने किया IOA के अध्यक्ष पद लेने से इंकार; खेल मंत्रालय ने IOA को भेजा कारण बताओ नोटिस

