वीडियो में सपा विधायक तसलीम अहमद ने बताया कैसे बनें नेता-100 लोगों का माल मारो और उनकी जमीन पर कब्जा करो

बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और उम्मीदवार तसलीम अहमद का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक पूरा नेता कैसे बना जाए, यह बताते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह किसी से बात करते दिख रहे हैं, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक कोई 50-100 लोगों का माल न मारे, 100-50 लोगों की जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना तब तक वो नेता नहीं बनता। दरअसल, तसलीम अहमद 2012 में नजीबाबाद सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद पार्टी ने उन्हें इसी सीट से फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तसलीम की काफी किरकिरी हो रही है।

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि तसलीम अहमद ने समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने ला दिया है। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। वहीं तसलीम अहमद ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो पांच माह पहले का है, तब उसने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया था। यह विडियो आठ मिनट का है। इसको एडिट किया गया है।

First Published on January 12, 2017 10:27 am