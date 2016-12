लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर कसा तंज, लिखा- ऐसा कोई PM होता है जो सरेआम चीनी कंपनी का प्रचार करे

ऐसा कोई PM होता है? जो सरेआम चीनी कम्पनी का प्रचार कर कहता हो Paytm कर लो, Paytm। मतलब Pay to Me…Pay to Me

जनाब, PM गरिमा का पद होता है

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) December 20, 2016