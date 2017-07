जानिए रामनाथ कोविंद को कहां से मिले कितने वोट

राष्ट्रपति चुनाव में राज्यवार प्राप्त मतों के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कोविंद को 22490 और मीरा कुमार को 18867, छत्तीसगढ़ में कोविंद को 6708, मीरा कुमार को 4515, झारखंड में कोविंद को 8976 व मीरा को 4576, आंध्र प्रदेश में रामनाथ कोविंद को 27189 और मीरा कुमार को शून्य मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में कोविंद को 448 और मीरा कुमार को 24, असम में कोविंद को 10556 व मीरा कुमार को 4060, गोवा में कोविंद को 500 और मीरा को 220, गुजरात में कोविंद को 19404 और मीरा को 7203 व हरियाणा में कोविंद को 8176 और मीरा को 1792 मत प्राप्त हुए।

हिमाचल प्रदेश में कोविंद को 1530 मत और मीरा को 1887 मत, जम्मू-कश्मीर में कोविंद को 4032 और मीरा को 2160 मत प्राप्त हुए। रामनाथ कोविंद को 522 सांसदों का और मीरा कुमार को 225 सांसदों का समर्थन मिला जबकि 21 सांसदों के मत रद्द हो गए हैं। कर्नाटक में कोविंद को 56 वोट मिले जिसका मूल्य 7336 है जबकि मीरा कुमार को 163 मत मिले जिसका मूल्य 21553 है। केरल में कोविंद को 1 मत और मीरा कुमार को 138 मत, मध्यप्रदेश में कोविंद को 171 मत जबकि मीरा कुमार को 57 मत और महराष्ट्र में कोविंद को 208 मत जबकि मीरा कुमार को 77, मणिपुर में कोविंद को 37 और मीरा कुमार को 19, मेघालय में कोविंद को 8 जबकि मीरा कुमार को 41, मिजोरम में कोविंद को 6 मत जबकि मीरा कुमार को 31 मत, नगालैंड में कोविंद को 56 और मीरा कुमार को 1, ओड़िशा में कोविंद को 127 और मीरा कुमार को 17, पंजाब में कोविंद को 18 और मीरा कुमार को 95 मत प्राप्त हुए।

इसी प्रकार राजस्थान में कोविंद को 166 जबकि मीरा कुमार को 34, सिक्किम में कोविंद को 28, मीरा कुमार को एक, तमिलनाडु में कोविंद को 134 मत और मीरा कुमार को 98, तेलंगाना में कोविंद को 97 और मीरा कुमार को 20, त्रिपुरा में कोविंद को 7 मत जबकि मीरा कुमार को 53 व उत्तराखंड में कोविंद को 59 जबकि मीरा कुमार को 11 मत प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में कोविंद को 335 मत और मीरा कुमार को 65, बंगाल में कोविंद को 11 जबकि मीरा कुमार को 273 मत मिले। दिल्ली में कोविंद को 6 मत और मीरा कुमार को 55 मत प्राप्त हुए। पुडुचेरी में कोविंद को 10 और मीरा कुमार को 19 मत प्राप्त हुए । राष्ट्रपति चुनाव में 77 मत अवैध घोषित किए गए जिसका मूल्य 20942 है।

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद के देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीतीश ने भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर कोविंद को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जद (एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश ने बिहार के महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद से अलग रामनाथ कोविंद का उनके व्यक्तिव तथा प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किए गए बेहतर कार्य को लेकर समर्थन किया था। कांग्रेस और राजद ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए इस चुनाव में विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन किया था।

First Published on July 21, 2017 2:39 am