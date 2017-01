दर्द से चिल्ला रही गर्भवती को नर्स ने दी वॉशरूम जाने की नसीहत, टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म

केरल के मल्लापुरम जिले में चिकित्सीय उदासीनता का एक मामला सामना आया है। यहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला ने अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। महिला के रिश्तेदारों ने मनजेरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्टाफ पर “उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। महिला के एक रिश्तेदार ने बताया कि जब महिला को दर्द शुरू हुआ तो इसकी जानकारी अस्पताल के स्टाफ को दी गई। नर्स ने दर्द कम करने के लिए महिला से यूरिन (पेशाब) करने की बात कही।

असहनीय दर्द और नर्स की बात मानकर महिला वॉशरूम में गई, जहां वह बैठ नहीं पा रही थी और दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। उसी दौरान उन्होंने बच्चे को टॉयलेट में जन्म दिया। जिसके बाद एक अटेंडेंट टॉयलेट गया और वहां से बच्चे को निकाल कर लाया। बाद में महिला और नवजात बच्चे दोनों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया।

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इस घटना पर हैरानी जताई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलेजा ने मीडिया से कहा कि हमने मल्लापुरम के जिला चिकित्सा अधिकारी को इस घटना की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खामियां सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि चिकित्सीय लापरवाही और अनदेखी के मामले पहले भी सामने आ चुकी है। कुछ महीने पहले ओडिशा के कालाहांडी जिले में रहने वाले आदिवासी दाना मांझी की 42 वर्षीय पत्नी को टीबी था और उनको इलाज के लिए भवानीपटना के जिला अस्पताल लाया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। दाना मांझी को मृत पत्नी को ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिली थी, जिसके बाद दाना ने पत्नी के शव को चटाई और चादर में लपेटा और कंधे पर लेकर 12 साल की बेटी के साथ गांव की ओर चल पड़ा। पत्नी को कंधे पर ले जाते मांझी की तस्वीर और वीडियो मीडिया में आने के बाद इस मामले पर काफी विवाद हुआ था। घटना की खबर मिलने के बाद बहरीन के प्रधानमंत्री भी दुखी हो गए थे। उन्होंने तब ही मांझी को वित्तीय सहायता देने का ऐलान कर दिया था।

