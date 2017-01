मां का इलाज करने वाले डॉक्टरों को घसीट कर मुक्का मारते कैमरे में कैद हुए बीजेपी सांसद

कर्नाटक के सिरसी से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े द्वारा डॉक्टरों की पिटाई करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल, 3 जनवरी को सिरसी के उत्तरा कन्नड़ जिले के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का वीडियो सामने आया था उसमें अनंत कुमार कुछ डॉक्टरों को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। बाद में पता लगा कि डॉक्टर उनके मां की इलाज में कथित रूप से देरी कर रहे थे जिसकी वजह से मारपीट हुई। अनंत कुमार की मां की टांग टूट गई थी। जिस डॉक्टर की पिटाई हुई उनका नाम मधुकेश्वर है। मारपीट के बाद अनंत कुमार ने डॉक्टर से माफी भी मांगी। शुरुआत में तो मधुकेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया था लेकिन बाद में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। इसके बाद शुक्रवार (6 जनवरी) को केस दर्ज हुआ। हॉस्पिटल के डॉक्टर सात जनवरी को एक विरोध प्रदर्शन करने के बारे में भी सोच रहे हैं।

अनंत कुमार के साथ उनके दोस्त कृष्ण हेसले के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, कर्नाटक मेडिकल केयर कार्मिक अधिनियम और चिकित्सा सेवा संस्थानों अधिनियम के खिलाफ हिंसा के तहत मामाला दर्ज किया है।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अनंत कुमार ने डॉक्टर का गला पकड़ा हुआ है और वह पूरे हॉस्पिटल में उसे धक्का दे रहे हैं। अनंत कुमार ने डॉक्टर के चेहरे पर कई मुक्के भी मारे थे। हॉस्पिटल के मुताबिक, दो डॉक्टरों की पिटाई की गई थी।

अनंत कुमार चार बार उत्तर कन्नड़ से सांसद रह चुके हैं। वह पहले भी ऐसे बर्ताव के लिए चर्चा में रहे हैं। मार्च 2016 में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लाम धर्म को आतंक से जोड़कर दिखाने की कोशिश की।

First Published on January 7, 2017 10:00 am