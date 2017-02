कानपुर ट्रेन हादसे का मास्टर माइंड और ISI एजेंट शमसूल होदा नेपाल से गिरफ्तार

भारत में पिछले दिनों हुए कानपुर रेल हादसे की साजिश रचने वाले आरोपी शमसूल होदा को भारतीय खुफिया एजेंसी ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। ये ट्रेन हादसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर होते थे। आरोपी शमसूल होदा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसे भारतीय खुफिया एजेंसियों के दबाव में दुबई से नेपाल में डीपोर्ट किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, आईबी एनआईए की टीमें कई दिनों से नेपाल में मौजूद थीं। बता दें भारतीय एजेंसी को मिले कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे। जिसके बाद ये कारवाई की गई।

ISI एजेंट शमसूल होदा से आंध्र प्रदेश के कुनेरु के रेल हादसे और बिहार के घोड़ासहन में रेलवे पटरी पर बरामद हुआ आईईडी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बिहार पुलिस की जांच में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछपाछ में आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्हें नेपाल के एक शख्स ब्रजेश गिरी से 3 लाख रुपए मिले थे। जिसके बाद नेपाल पुलिस ने ब्रजेश गिरी को गिरफ्तार किया था।

शमसूल होदा को दो दिनों की पूछताछ के बाद कलैया ले जाया गया है, यहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बारा जिला के एसपी नरेंद्र उप्रेती ने शमसूल को काठमांडू से कलैया ले जाने की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शमसूल होदा ने पूछताछ में अपने पाकिस्तान कनेक्शन को भी स्वीकार कर लिया है।

पिछले साल 20 नवंबर को इंदौर-पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी इस रेल हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद नेपाल पुलिस ने नेपाल से ब्रिज किशोर गिरी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके फोन में एक ऑडियो क्लिप मिला था। इस ऑडियो क्लिप में कानपुर रेल हादसे की साजिश के बारे में बातचीत थी। नेपाल पुलिस ने एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों को आडियो क्लिप सौंप दिए हैं। जिसके बाद एनआईए ने तीन एफआईआर दर्ज करके जांच शुरु कर दी थी।

कानपुर रेल हादसे ISI के इशारे पर हुए थे; रेल पटरी उड़ाने के लिए दिए गए थे 3 लाख रुपये

First Published on February 7, 2017 10:44 am