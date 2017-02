कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अवमानना नोटिस पर पेश नहीं हुए जस्टिस कर्णन

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादास्पद न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी एस कर्णन अवमानना के मामले में उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुए। न्यायालय ने इस प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हए उनसे पूछा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ स्वत: ही अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी के इस कथन से सहमत नहीं हुई कि न्यायमूर्ति कर्णन की अनुपस्थिति में ही उनके खिलाफ अवमानना के आरोप निर्धारित किए जाएं। इसकी बजाय पीठ ने उन्हें कारण बताने के लिये तीन सप्ताह का और समय देने का निश्चय किया। इस पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति पी सी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर्णन के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है।

पीठ ने कहा, ‘‘वैसे भी आज उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया है। चूंकि इसके नतीजे गंभीर हैं, इसलिए वह उनसे (न्यायमूर्ति कर्णन’ से) कुछ सवाल पूछना चाहती है और उनके जवाब सुनना चाहती है।’’ मामले की सुनवाई 10 मार्च के लिये स्थगित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस के बावजूद, न्यायमूर्ति सी एस कर्णन उपस्थित नहीं हुये हैं। वैसे भी, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी वकील को नियुक्त नहीं किया है। हमें उनके उपस्थित नहीं होने के कारण की जानकारी नहीं है। इसलिए हम इस मामले में कार्यवाही से गुरेज कर रहे हैं।’’

बताते हैं कि न्यायमूर्ति कर्णन ने अपने इस नये पत्र में दलित कार्ड का इस्तेमाल किया है औेर उच्चतम न्यायालय से कहा है कि इस मामले को संसद को भेज दिया जाये। उनका तर्क है कि अवमानना कार्यवाही ‘टिक नहीं’ सकती है। इस बीच, इसी से संबंधित एक अन्य मामले में न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने न्यायमूर्ति कर्णन के एक आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की याचिका भी सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दी है। इस आदेश में न्यायमूर्ति कर्णन ने अपना तबादला मद्रास से कलकत्ता उच्च न्यायालय किये जाने के आदेश पर खुद ही रोक लगा दी थी।

First Published on February 14, 2017 9:34 am