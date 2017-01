RSS की संस्थाओं को वाजपेयी सरकार ने दी थीं जमीनें, यूपीए-1 ने किया रद्द, नरेंद्र मोदी ने फिर वापस दे दीं

मोदी सरकार ने दो दर्जन धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों को दी गई जमीन को बहाल करने का फैसला किया है। इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान आवंटित दिया गया था, लेकिन यूपीए-1 के सत्ता में आते ही इन्हें रद्द कर दिया गया। जिन संस्थाओं को जमीन दी गई है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। कैबिनेट की मंजूरी देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने टाइम्स अॉफ इंडिया को बताया कि यह जमीन साल 2000-01 के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दी गई थी। लेकिन यूपीए-1 ने इन्हें रद्द कर दिया, जिसके बाद आवंटियों ने इसे अदालत में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने कैबिनेट के इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया है क्योंकि इसे अन्य फैसलों के साथ ही मीडिया को बताया जाएगा।

नायडू ने कहा कि एनडीए के सत्ता में आने के बाद इन संस्थाओं ने प्रतिनिधि बनाए और मंत्रालय ने इस मामले को देखने के लिए दो रिटायर्ड सचिवों का एक पैनल बनाया गया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार का फैसला भेदभाव भरा था। उन्होंने कहा कि इस मामले को मैंने कैबिनेट में उठाया और इसके बाद कुछ को छोड़कर बाकी सभी को जमीन आवंटित कर दी गई। यूपीए सरकार ने यह कहते हुए 29 संस्थाओं का जमीन आवंटन रद्द कर दिया था कि प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हैं। यूपीए ने इस मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अफसर योगेंद्र चंद्रा को सौंपी थी, जिन्होंने करीब 100 मामलों की जांच की थी। सूत्रों ने कहा कि जिन संस्थाओं को जमीन वापस मिली है उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी समिति न्यास, विश्व संवाद केंद्र, धर्मयात्रा महासंघ और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम शामिल है।

इससे पहले फरवरी 2015 में भी यह खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार के इस फैसले को रिव्यू करने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा ताकि लंबित पड़े इस मामले को कैंसल कराया जा सके। इससे पहले 2015 में कानून मंत्रालय ने कहा था कि शहरी विकास मंत्रालय यूपीए सरकार द्वारा रद्द किए गए जमीन आवंटन मामले को फिर से खोल सकता है।

First Published on January 6, 2017 11:56 am