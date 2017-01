थोड़ी देर में आएगा आर्म्स एक्ट मामले में फैसला, जज कोर्ट पहुंचे, सलमान खान होटल से निकले

अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में जोधपुर की अदालत आज (18 जनवरी) 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी। सलमान पर फैसला सुनाने वाले जज कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। फिलहाल सलमान कोर्ट जाने के लिए होटल से निकल चुके हैं। सलमान की बहन अलवीरा खान कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सलमान खान के खिलाफ दर्ज 4 मामलों से यह एक है। अगर वह इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। आरोप है कि सलमान की बंदूक या राइफल का लाइसेंस खत्म हो चुका था। अगर सलमान खान को कोर्ट तीन साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अगर सजा तीन साल से कम होती है तो सलमान खान ऊपरी अदालत में अपील कर सकते है और जमानत ले सकते हैं।

खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम यहां पहुंचे थे। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड के साथ हरी महल पैलेस होटल में रुके हैं। आज वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप है। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है।

काला हिरण शिकार मामला: जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान और सह-कलाकारों को 25 जनवरी को पेश होने को कहा, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 18, 2017 10:19 am