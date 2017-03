जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान सेना ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, दागे मोर्टार

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रविवार को मोर्टार दागा जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि, इस बीच भारतीय पक्ष में कोई हताहत नहीं हुआ। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, ‘पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में 12 बजे बिना किसी भड़कावे के पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागकर और स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाकर संघर्ष विराम उल्लंघन किया। सेना ने मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया। रूक-रूक कर गोलीबारी चल ही रही है।’

J&K: Ceasefire violation & shelling by Pak in Poonch;shells hit Cross LoC Trade Centre in ChakanDaBagh;locals say residential areas affected pic.twitter.com/XhJIA6GNCE

