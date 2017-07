पाकिस्तानी ने सोमवार शाम एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की कई पोस्ट्स को निशाना बनाया। भारत की ओर से पाकिस्तान की नापाक कार्रवाई को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उरी सीजफायर उल्लंघन ने सेना का एक जवान घायल हो गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की ओर से आर्टिलरी शैल्स (तोप के गोले) फायर किए जा रहे हैं।

कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में सोमवार को एक जवान शहीद हो गया। इस दौरान पांच साल की एक बच्ची की जान भी चली गई। घटना से नाराज भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि उसके पास इसका ‘माकूल जवाब देने का अधिकार’ है। भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से यह गोलीबारी दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर सोमवार को हुई बातचीत के बावजूद हुई है। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाली बच्ची की पहचान पुंछ जिले में बालाकोट की सईदा के रूप में हुई है, जबकि जवान राजौरी जिले के तरकुंडी क्षेत्र में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी जिलों के भीम्बर गली, मेंढर और बालाकोट सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। गोलीबारी अभी जारी है। भारतीय सेना इसका ‘कड़ाई से व प्रभावी तरीके से’ जवाब दे रही है।

J&K: Ceasefire violation in Uri sector, Pakistan targets several posts, Indian Army retaliates. pic.twitter.com/JQ8CcJmBbX

#UPDATE J&K: One jawan injured in Uri ceasefire violation, artillery shells fired from PoK side.

— ANI (@ANI_news) July 17, 2017