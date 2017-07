पाक फायरिंग में आर्मी का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी, स्कूल के अंदर फंसे मासूम बच्चे

पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की ओर से की गई फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। मंगलवार को पाकिस्तान सेना ने हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई। इससे पहले पाक सेना की ओर से जम्मू-कश्मीर के मंजाकोटे में भी फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ और प्रभावी जवाब दे रही हैं।

पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में की गई फायरिंग के कारण दो सरकारी स्कूल में बच्चे फंस गए। सेना द्वारा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि, एक स्कूल से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद ली जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने भीमबेर और पूंछ सेक्टर में भी सीजफायर का उल्लंघन किया था। सोमवार को भी पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया था।

एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में आंतकी घटनाओं में साल 2017 में अब तक (9 जुलाई तक) 12 स्थानीय लोगों और 38 सुरक्षाबलों के जवानों ने अपनी जान गवाई हैं। वहीं, सुरक्षाबलों ने 95 आतंकियों को अब तक मार गिराया है। राज्य में साल 2017 में अब तक आतंकियों द्वारा हिंसा के 172 मामले सामने आए हैं, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 322 था।

J&K: Army jawan critically injured in Pakistani firing along LOC in Nowgam sector of Handwara

#WATCH : Ceasefire violation by Pakistan in J&K’s Manjakote earlier today, gunshots heard. pic.twitter.com/vXNLEBw5Ce

12 civilians,38 security personnel lost their lives in terrorist attacks in ’17 (till 9 Jul).95 terrorists gunned down in J&K: MHA #LokSabha

— ANI (@ANI_news) July 18, 2017