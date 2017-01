29 जनवरी, 10 बजे न्यूज अपडेट: केंद्र सरकार से चुनाव आयोग की नाराजगी से लेकर राहुल ने बताया सोनिया का इटली कनेक्शन, पढ़ें यहां

केंद्र सराकर के कुछ फैसलों और कदमों से चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई। ईसी ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों के लिए जो कोई भी फैसला लिया जाए उसके लिए पहले ईसी से संपर्क कर लिया जाए। हालांकि, ईसी ने उन कदमों का जिक्र नहीं किया है जिनपर उसकी नाराजगी है। पूरी खबर के लिए क्लिक करें

पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर वह मोदी सरकार में वित्त मंत्री होते तो 8 नवंबर को इस्तीफा दे देते। उन्होंने नोटबंदी के कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मोदी इसके बारे में सही व्यक्ति से सलाह ले लेते तो ऐसा कदम उठाते ही नहीं। पूरी खबर के लिए क्लिक करें

पंजाब के जलालाबाद में रैली के दौरान राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को इटली मूल की महिला बताया। राहुल ने कहा कि उनकी मां ने 2004 में पीएम की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ दी थी जिसके बदले इटली के लोगों ने एक पंजाबी सिख को इटली में मेयर का चुनाव जिता दिया था। राहुल ने बताया कि उस सिख ने 2004 में सोनिया गांधी का नाम लेकर वोट मांगे थे। पूरी खबर के लिए क्लिक करें

शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को मुगलों की तरह काम करने वाला बताया। सेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखा कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भूल गया है। शिवसेना ने यह बातें उस सर्कुलर के विरोध में कही हैं जिसमें फणनवीस ने कहा था कि किसी भी सरकारी स्कूल का दफ्तर में भगवानों की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, विरोध के बाद सर्कुलर को वापस ले लिया गया। पूरी खबर के लिए क्लिक करें

First Published on January 29, 2017 10:11 am