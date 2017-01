26 जनवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: देश मना रहा 68वां गणतंत्र दिवस, राहुल द्रविड़ ने किया डॉक्टरेट की उपाधी लेने से इंकार, सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवानों को शौर्य चक्र

गुरुवार को देश मना रहा 68वां गणतंत्र दिवस

देश गुरुवार को 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ समेत देशभर के अलग अलग शहरों में सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साल अबुधाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायेद को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है। इसके अलावा पहली बार परेड में संयुक्त अरब अमीरात के 144 जवानों का दस्ता भी सेना के जवानों के साथ परेड में नजर आया।

यहां पढ़ें पूरी खबर

राहुल द्रविड़ ने किया डॉक्टरेट की उपाधी लेने से इंकार

पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने डॉक्टरेट की उपाधी लेने से इंकार कर दिया। उन्हें बेंगलुरु विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि देने की पेशकश की गई थी। जानकारी के मुकताबिक राहुल द्रविड़ ने कहा कि वह खेल के क्षेत्र में रिचर्स करके खुद डिग्री हासिल करेंगे। राहुल द्रविड़ मूलत: बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। राहुल द्रविड़ ने साल 2012 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। फिलहाल वह इंडिया ‘ए’ और अंडर-19 टीम के कोच हैं।

यहां पढ़ें पूरी खबर

सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवानों को शौर्य चक्र

पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जवानों को सरकार ने शौर्य पदकों से नवाजा। जवानों को एक कीर्ति चक्र और 5 शौर्य चक्र दिए गए हैं। 4 पैरा एसएफ के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र जबकि 9 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर कपिल यादव, 4 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर हरप्रीत संधु को ऑपरेशन के लिए युद्ध सेवा मेडल दिए गए। इन दो यूनिट्स को जो अवॉर्ड्स दिए गए उनमें अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र, 5 शौर्य चक्र और 13 सेना मेडल शामिल हैं।

यहां पढ़ें पूरी खबर

मेघालय के राज्यपाल को हटाने की मांग

शिलॉन्ग राजभवन के 80 से ज्यादा कर्मचारियों ने मेघालय के राज्यपाल वी शानमुगनाथन को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की है। कर्मचारियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा है। आरोप है कि राज्यपाल की गतिविधियों की वजह से राजभवन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पत्र में लिखा गया है कि राज भवन की गरिमा के साथ समझौता किया गया है, इसे यंग लेडीज क्लब में बदल दिया गया है।

यहां पढ़ें पूरी खबर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 10:53 am