25 जनवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: जोधपुर कोर्ट में आज सलमान की पेशी, भाजपा ने फिर छेड़ा राम मंदिर का मुद्दा, ट्रंप ने किया मोदी को फोन

18 साल पुराने हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान समेत सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को जोधपुर कोर्ट में पेश होना है। इसके अलावा दुष्यंत सिंह को भी कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है। इस केस में अब सलमान खान सहित सभी आरोपी अपने बयान दर्ज करवाएंगे। यह केस उस समय का है जब सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग कर रहे थे। पिछले हफ्ते जोधपुर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट केस में सलमान को बरी कर दिया था।

सत्ता में आए तो बनाएंगे राम मंदिर: केशव प्रसाद मौर्य

भाजपा के यूपी इकाई के प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर आगामी यूपी चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘राम मंदिर आस्था का सवाल है, लेकिन फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि राम लला का भव्य मंदिर दो महीने में नहीं बनने जा रहा है। इसका निर्माण चुनावों के बाद किया जाएगा, जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी।’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न तो पिछड़ा वर्ग के साथ हैं और न ही दलितों के साथ।

ट्रंप ने किया पीएम मोदी को फोन

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। मोदी पांचवें विदेशी नेता हैं जिनसे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने फोन पर बात की है। इससे पहले ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो और मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो से बात कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने बातचीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षात्मक सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया

अब 3 बार ही दे सकेंगे NEET एग्जाम

दिल्ली में हुई यूजीसी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट) को अधिकतम 3 बार ही दिया जा सकेगा। साथ ही छात्रों के लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है। जनरल कैटिगरी के छात्र 25 साल की उम्र तक नीट परीक्षा दे सकते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए यह उम्र 30 साल है। नए फैसले से हजारों छात्रों की उम्मीदों को झटका लग सकता है।

First Published on January 25, 2017 10:09 am