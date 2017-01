24 जनवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़, रईस का ‘रेल’ प्रमोशन और मंत्री के घर से मिली 162 करोड़ की अघोषित संपत्ति

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के हदूरा इलाके में मंगलवार सुबह दो आतंकियो के छिपे होने की सूचना मिली है। इलाके की छानबीन करने गए सुरक्षा जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अभी तक किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।

यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर

रईस के प्रमोशन में शाहरुख फैन की मौत

वडोदरा स्टेशन पर शाहरुख खान को देखने उमड़ी भीड़ बेकाबू हो जाने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं दो पुलिसवालों समेत कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। शाहरुख अपने आने वाली फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर कर रहे हैं। वह सोमवार रात 10:30 बजे वडोदरा स्टेशन पहुंचे थे, जहां हजारों की संख्या में फैन शाहरुख की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और भगदड़ मच जाने से फरीद खान पठान नाम के शख्स की मौत हो गई।

यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर

कर्नाटक में मंत्री के घर 162 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली

आयकर विभाग ने कर्नाटक के एक मंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख के परिसरों पर छापेमारी के दौरान 162 करोड़ रूपये से अधिक की अघोषित संपत्ति मिली है। आयकर‍ अधिकारियों ने बताया कि गोकाक और बेलगाम में मंत्री रमेश एल जारखिहोली और महिला कांग्रेस प्रमुख लक्ष्मी आर हेब्बालकर के घरों से यह संपत्ति मिली। अधिकारियों ने कहा, ‘‘छापेमारी के बाद 162.06 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और 41 लाख रुपये की बिना स्पष्टीकरण वाली नकदी के अलावा 12.6 किलो सोना एवं गहने होने की बात स्वीकारी गई।’’

यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर

आप ने तैयार की पंजाब के “भ्रष्ट अफसरों” की लिस्ट

आम आदमी पार्टी की एक टीम ने पंजाब के “भ्रष्ट अफसरों” की एक लिस्ट तैयार की है और पार्टी का दावा है कि अगर AAP सत्ता में आती है तो इनपर कार्रवाई की जाएगी। लिस्ट तैयार करने वाली टीम का संचालन हिम्मत सिंह शेरगिल कर रहे हैं। वह पार्टी के लीगल सेल हेड हैं और उन्हें पंजाब सरकार के रवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया के मुकाबले में मजीठा सीट से टिकट दिया गया है।

यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर

छुट्टी पर आए सेना के जवान पर धारदार हथियार से हमला, जवान की मौत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 10:13 am