महिला मसलों पर पूरे तंत्र से टकराना पड़ता है

मनोज मिश्र: महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, फिर भी उनके खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इस मामले में कहां कमी रह गई है?

’स्वाति मालीवाल: कानून मजबूत बनाए गए हैं। लेकिन कानून लागू करने वाला तंत्र बहुत खराब है। निर्भया बलात्कार कांड के बाद पूरा देश सड़कों पर उतरा। तब तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को संसद ने समन किया कि आप बताइए कि किस तरह दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक विशेष दल बना रहे हैं, उसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सारे अफसरों को बिठाएंगे। उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि वे महीने में दो बार मिलेंगे और तय करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे तय की जा सकती है। लेकिन तीन साल में ये सिर्फ बारह बार मिले हैं। वह भी मैंने दबाव डाला तब हो पाया। मैंने देखा कि इस समिति के चेयरमैन केंद्रीय गृह सचिव बैठक में आते ही नहीं। मैंने उन्हें नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद वे अगली मीटिंग में आए। उनके सामने मैंने ये मुद्दे उठाए। उसके बाद उन्होंने उस समिति को बंद कर दिया और मुझे चिट्ठी लिख कर दी कि दिल्ली में अब इस समिति की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा और एक साल लड़ने के बाद अब उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है। यानी बात तो हम बहुत करते हैं महिला सुरक्षा की, मगर जब कानून पर अमल की बात आती है तो पूरा का पूरा तंत्र नाकाम हो जाता है।

अनुराग अन्वेषी: महिलाओं की सुरक्षा तय न हो पाने की एक बड़ी वजह मर्दवादी नजरिया है। जो लोग कानून को लागू करने वाले हैं, वे भी इसी नजरिए का शिकार हैं। इस पर एक महिला के नाते आप क्या महसूस करती हैं।

’मैं इस तरह के सामान्यीकरण में विश्वास नहीं करती। पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति घर से ही बनती है और समाज उसे मजबूत करता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि सारे पुरुष एक जैसे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इस तरीके का भेदभाव नहीं मानते। महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

मनोज मिश्र: क्या ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा की कमी की वजह से भी इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है?

’ जी, बिल्कुल। शिक्षा की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। जो चीजें आप घर से नहीं सीखते, वह स्कूल से सीखते हैं। मगर हमारे स्कूलों में लैंगिक बराबरी की पढ़ाई नदारद है। एक सबसे बड़ी कमी दिखती है कि लोगों में कानून का डर नहीं है। हमने दिल्ली पुलिस से आंकड़े मांगे। वह आनाकानी करती रही। हमने समन जारी करके कहा कि आंकड़े नहीं देंगे तो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे, तब जाकर उन्होंने 2012 से 2014 के आंकड़े हमें दिए। आंकड़ा कहता है कि इन दो सालों के दौरान इकतीस हजार चार सौ छियालीस महिलाओं पर अपराध सिर्फ दिल्ली में हुए और सिर्फ एक सौ छियालीस में सजाएं हुर्इं। इससे समाज में संदेश क्या जाता है? यही न कि आप कुछ भी करो, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए सही सजा हो और तुरंत सजा हो।

प्रतिभा शुक्ल: महिलाओं के खिलाफ अपराध और शराब का गहरा रिश्ता है। फिर भी आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। इस मामले में आप क्या कर रही हैं?

’मैं मानती हूं कि शराब का अपराध से रिश्ता है और जितनी भी शराब की गैरकानूनी दुकानें हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। हमारे पास जहां-जहां से शिकायतें आती हैं, हम ऐसे शराब के ठेकों के खिलाफ कदम उठाते हैं। पिछले डेढ़ सालों में हमने काफी ठेके बंद कराए हैं।

मनोज मिश्र: दिल्ली महिला आयोग को वैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रयास हुए, जिससे टकराव न हो और काम भी होता रहे।

’हम तो सारी एजंसियों के साथ तालमेल बिठा कर ही काम कर रहे हैं। दिन भर में पांच सौ महिलाएं आ रही हैं महिला आयोग। पंद्रह सौ से दो हजार के बीच फोन आ रहे हैं हेल्प लाइन पर। हर दिन औसतन छह बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, और एक साल के अंदर हमने बारह हजार मामले देखे हैं, सवा तीन लाख फोन कॉल हेल्पलाइन पर अटेंड की हैं। पचपन सौ से ऊपर यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की समस्याओं पर अदालतों में सहयोग किया है। अठारह सौ से ऊपर काउंसिलिंग की है, पचहत्तर सौ दौरे किए हैं, पचपन सुझाव दिए हैं। और पिछले आयोग की जो अध्यक्ष थीं, उन्होंने आठ साल में एक मामला निपटाया था। तो इतना काम आप करेंगे तो कुछ टकराव तो होंगे ही। दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजेंगे तो टकराव होगा ही।

रूबी कुमारी: अभी नोएडा की महागुन सोसाइटी में घरेलू सहायिका का मामला सामने आया। प्लेसमेंट एजंसियों के पंजीकरण वगैरह में समस्या होने की वजह से घरेलू सहायकों की प्रताड़ना के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इस पर आप क्या कर रही हैं?

’हमने श्रम विभाग को नोटिस भेजा था। उनसे पूछा था कि दिल्ली में कितनी प्लेसमेंट एजंसियां चल रही हैं और कितने को लाइसेंस मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि पंद्रह सौ एजंसियां चल रही हैं। मगर सरकारी आंकड़ों से अलग एक आंकड़ा है कि करीब पंद्रह हजार एजंसियां चल रही हैं। पंद्रह सौ तो श्रम विभाग के पास पंजीकृत हैं, मगर एक भी एजंसी को लाइसेंस नहीं दिया गया है। यानी ये सारी प्लेसमेंट एजंसियां एक तरह से गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं। इनकी आड़ में मानव तस्करी भी चल रही है। दिल्ली तो इसका सबसे बड़ा अड्डा है। पिछले पांच-छह महीनों में हमने डेढ़ सौ महिलाओं को बचाया है। इनमें से ज्यादा संख्य घरेलू नौकरानियों की है। ऐसे में प्लेसमेंट एजंसियों के संचालन को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है।

मुकेश भारद्वाज: ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें घरेलू सहायकों के लिए सोसाइटियों में अलग लिफ्ट लगाने की मांग उठी है। इस तरह हमारा समाज किधर जा रहा है!

’यह बहुत शर्मनाक है। इस तरह हम आगे बढ़ने के बजाय सदियों पीछे जा रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम जिन मूल्यों में पले-बढ़े हैं, इस तरह की हरकतें, उन मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं।

संजय शर्मा: उत्तर प्रदेश के रोमियो विरोधी दस्ते के बारे में कहा जा रहा है कि यह महिलाओं को पीछे धकेलने के लिए काम कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है?

’इसे इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि जिन इलाकों में अपराध अधिक होते हैं, वहां पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी जाए। जैसे दिल्ली में चौबीस ऐसे इलाके हैं, जहां अपराध अधिक हैं, पर पुलिस की सक्रियता उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए तो अपराध कम हो सकते हैं। मगर उस पेट्रोलिंग को इस तरह कर दिया जाए कि जहां भी दो लोग साथ जा रहे हैं उन्हें पकड़ कर पीटो, तो वह ठीक नहीं है। अगर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है, वह तो ठीक है, मगर उन्हें ही प्रताड़ित करने लगे, यह ठीक नहीं है। अगर कोई लड़का-लड़की रेस्तरां में बैठे हैं, तो उन्हें पकड़ लो और मारो-पीटो यह ठीक नहीं है। यह एक तरह की दादागीरी है।

सूर्यनाथ सिंह: घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग की शिकायतें भी बहुत आ रही हैं। क्या उसमें बदलाव की जरूरत है?

’दुरुपयोग तो बहुत से कानूनों का हो रहा है। हर महिला सच्चा केस कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसी महिलाएं भी हैं जो झूठे मुकदमे कर रही हैं, गलत तरीके से आदमियों को फंसा रही हैं। उनकी वजह से बहुतों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुतों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अगर किसी आदमी पर बलात्कार का झूठा आरोप लग जाता है, तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि इस तंत्र में न्याय मिलते-मिलते सालों लग जाते हैं। इस तरह के झूठे मामलों से समाज में एक गलत संदेश जाता है। पुलिस भी मानती है कि झूठे मामले आ रहे हैं। प्राधिकरण सोचता है कि झूठे मामले आ रहे हैं। ऐसे मामले निपटाने वाले सभी लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि झूठे मामले आ रहे हैं। इस तरह जो भी महिला कानून का दुरुपयोग करती है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून में इसका प्रावधान है।

प्रतिभा शुक्ल: भ्रूण लिंग परीक्षण निषेध कानून को लागू करने में बहुत लापरवाही दिखती है। इसकी क्या वजह है?

’मुझे लगता है कि इसके अमल को लेकर अभी ठीक से काम ही नहीं हुआ है। कुछ समय पहले हमने सारे डीएम को नोटिस भेजा है और आंकड़े मांगे हैं। उन आंकड़ों का विश्लेषण अभी आयोग में चल रहा है और अभी हम सुझाव देने वाले हैं कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए। यह सच्चाई है कि एफआइआर नहीं हो रही हैं, जो हो रही हैं वे रिकार्ड के ऊपर हो रही हैं। जब तक कानून का डर पैदा नहीं होगा, तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। और वह डर तभी पैदा होगा, जब लोग पकड़े जाएंगे।

मनोज मिश्र: आम आदमी पार्टी की सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें थीं। उसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, पर उन पर अमल होता नहीं दिख रहा। इसकी क्या वजह है?

’दिल्ली में इस वक्त एक राजनीतिक तूफान चल रहा है। मेरे हिसाब से यह दिल्ली के लोगों और दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी दुख की बात है। इसका एक उदाहरण दे रही हूं कि अगस्त 2015 में दिल्ली सरकार ने निर्भया फंड मांगा। महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए। मगर तबसे डेढ़ साल की जद्दोजहद के बाद अब हमें वह फंड मिला है। क्योंकि हमें कहा गया कि यह जेंडर सेंसेटिव नहीं जेंडर न्यूट्रल प्रोजेक्ट है, इसलिए हम आपको यह फंड नहीं दे सकते। मतलब कि बसों में औरत और मर्द दोनों चलते हैं, यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। इस तरह किसी न किसी रूप में इसे अटकाने की कोशिश की जाती रही। ऐसे ही हर मामले को अटकाने की कोशिश की जाती है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक समिति गठित हो, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, पुलिस कमिश्नर हों, उपराज्यपाल हों और दिल्ली महिला आयोग हो और ये लोग महीने में दो बार मिलें। क्योंकि महिलाओं की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए सबको मिल कर काम करना पड़ेगा। कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

रूबी कुमारी: आपके लिए उपराज्यपाल नजीब जंग के कार्यकाल में काम करना ज्यादा आसान था या वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल के?

’अनिल बैजल जी से बहुत अच्छे कामकाजी संबंध हैं। वे आयोग का काफी सहयोग कर रहे हैं। मैं उनसे आसानी से बात कर पाती हूं, कोई मुद्दा है तो उनके सामने रख पाती हूं। मगर नजीब जंग जी को लेकर मेरे बिल्कुल उलट विचार हैं। मैं उनसे एक साल तक निवेदन करती रही कि महिला सुरक्षा की एक बैठक बुला लीजिए, मगर उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। हमारे कर्मचारियों की चार महीने तक तनख्वाह रोक दी। दिवाली तक में उन्हें वेतन नहीं दिया गया। मुझ पर एफआइआर दर्ज कराई गई।

मनोज मिश्र: नजीब जंग के जाने की वजह अरविंद केजरीवाल के साथ उनका टकराव था या कुछ और।

’मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहती, मगर सच्चाई यह है कि उनके जाने से एक हफ्ता पहले उन्हें हाई कोर्ट की तरफ से दो नोटिस मिले। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी उपराज्यपाल को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा। वे दोनों नोटिस महिलाओं के मुद्दे पर थे। एक में उनसे पूछा गया ता कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई। और दूसरा था कि क्या आप चाहते हैं कि एक सौ इक्यासी नंबर बंद हो जाए, यानी बलात्कार से संबंधित इकाई बंद हो जाए? तो फिर आप उनका वेतन क्यों नहीं दे रहे?

पारुल शर्मा: भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को किस तरह देखती हैं?

’भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। अगर देश की संसद में नौ-दस फीसद महिलाएं हैं तो ऐसे काम तो नहीं चलेगा। हम आधी आबादी हैं, नौ-दस फीसद से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने आप यह उपस्थिति नहीं बढ़ती तब तक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

मृणाल वल्लरी: सेनेटरी नैपकीन पर जीएसटी को आप किस रूप में देखती हैं।

’केंद्र सरकार बहुत अहंकारी हो गई है। गलती किसी से भी हो सकती है। आपने बारह फीसद टैक्स लगा दिया, मगर जब इतने लोगों ने विरोध किया कि यह ठीक नहीं है, तो उसे हटा देना चाहिए था। यह अहंकार है। आप कंडोम पर तो टैक्स नहीं लगाते, बिंदी पर नहीं लगाते, सेनेटरी नैपकीन पर ही क्यों? कितनी बच्चियां स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं कि वे सेनेटरी नैपकीन नहीं खरीद सकतीं। एक तो न सिर्फ इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसकी जो सबसिडी दी जाती है उसे वे कंपनियां न खा जाएं, वह महिलाओं के काम में लगना चाहिए।

प्रतिभा शुक्ल: जहां दिल्ली महिला आयोग ने इतना काम किया है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग लगभग खामोश है। क्यों? राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ आपका कैसा तालमेल है?

’यह देश के लगभग सभी आयोगों का दुर्भाग्य है कि वे चुप रहते हैं। कभी कुछ करते नहीं हैं। इसे ठीक करने की जरूरत है।

रूबी कुमारी: क्या आयोगों में नियुक्तियां राजनीतिक होने की वजह से उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है?

’बहुत बार राजनीतिक नियुक्ति होने के बावजूद कई लोग अच्छा काम कर गए और कई बार गैरराजनीतिक होते हुए भी लोग काम नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से आयोग हैं, जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होतीं, पर वे काम नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि नियुक्तियों के मामले में एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

मुकेश भारद्वाज : वह कौन है जो आपके काम में बाधा डाल रहा है।

’पूरा तंत्र।

महिला मसलों पर पूरे तंत्र से टकराना पड़ता है

निर्भया मामले का एक सबक यह भी है कि हमारे देश में महिला सुरक्षा की बात तो बहुत होती है, कानून भी हैं, लेकिन इसे लागू करते वक्त पूरा तंत्र नाकाम हो जाता है। महिला आयोग जैसी संस्थाओं को, जिन्हें वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, पुलिस, प्रशासन, अस्पताल और अन्य संस्थाओं यानी पूरे तंत्र से टकराना पड़ता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जनसत्ता बारादरी में कहा कि काम करने का जज्बा हो, तो देर-सबेर आपको सभी सुनते हैं और समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

स्वाति मालीवाल क्यों

हमारे समाज में संसद से सड़क तक लैंगिक गैरबराबरी और लैंगिक उत्पीड़न बारहमासा दिखते हैं। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली महिला आयोग के कामकाज का राष्टÑीय महत्त्व हो जाता है जो अन्य निकायों पर भी असर डालता है। तो, लैंगिक मुद्दों पर बात करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बेहतर चेहरा कौन होता।

प्रस्तुति: सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 23, 2017 3:41 am