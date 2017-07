सीजफायर उल्लंघन: पाकिस्तान की फायरिंग में इंडियन आर्मी का जवान शहीद, एक बच्ची की भी मौत

पाकिस्तान लगातार विरोध दर्ज कराने के बावजूद अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार सुबह पाकिस्तान की ओर से फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले में फायरिंग की। आर्मी के शीर्ष सैन्य कमांडर की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सीजफायर उल्लंघन के बाद उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। भारत, पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक फायरिंग में पूंछ में दो नागरिक घायल हो गए हैं, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की पहचान बालाकोट की रहने वाली सईदा के रूप में हुई है। पाकिस्तानी शेल का शिकार होने के कारण उसकी मौत हुई।

फायरिंग में रजौरी में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। सेना के मुताबिक सुबह 7.30 बजे जवान मुदस्सर अहमद की मौत उस समय हो गई जब उनके बंकर में मोर्टार शैल गिरा। आर्मी ने कहा कि दो बच्चों के पिता 37 साल का बहादुर और ईमानदार जवान अपने काम से बहुत प्यार करता है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डॉयरेक्टर जनरल ऑफ मिलेट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हॉटलाइन पर बात की। उन्होंने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत में कहा कि सेना ने संघर्ष विराम के उल्लंघन की किसी भी घटना के लिए उचित जवाब देने का अधिकारी सुरक्षित रखा है। हम एलओसी पर शांति बनाए रखने के अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी से निभाया।

#Visuals of woman injured in ceasefire violation by Pakistan along the LoC in Rajouri’s Manjakote sector (J&K) pic.twitter.com/XgScZfAzga — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

2 civilians seriously injured, schools closed for indefinite period of time, evacuation to be done once there is break in firing:DDC Rajouri pic.twitter.com/wrvF9wQ8SZ — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

#UPDATE Naik Muddasar Ahmed,belonging to J&K’s Tral,lost his life in ceasefire violations by Pakistan on Indian Army posts in Rajouri sector pic.twitter.com/d0t3SBHNzu — ANI (@ANI_news) July 17, 2017



सेना के एक बयान के मुताबिक, “भारतीय डीजीएमओ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी संघर्ष विराम उल्लंघन पाकिस्तानी सेना ने शुरू किए और भारतीय सेना ने केवल उनका माकूल जवाब दिया।” भारतीय अधिकारी ने साथ ही कहा कि ‘पाकिस्तान के अग्रणी पदों के सक्रिय समर्थन से एलओसी पर घुसपैठ होती है।’ रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने कहा कि दोनों ओर से फायरिंग जारी है। भारतीय सेना मुंहतोड़ और प्रभावी ढंग से पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब दे रही है।

पाकिस्तान की ओर से केरन सेक्टर में की गई फायरिंग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 1:50 pm