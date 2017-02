काला धन के खिलाफ एक कानून लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाए 311 दिन

भारत में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को लागू करने में औसतन 261 दिन लगते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान काले धन पर रोक के लिए बनाए गए कानून को लागू होने में 311 दिन (10 महीने से अधिक) लग गए। “द ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट) एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015″ को लोक सभा में 11 मई 2015 को और राज्य सभा में 13 मई 2015 को पारित किया गया था। सरकार द्वारा पारित विभिन्न कानूनों को लागू करने में देरी की गूंज सर्वोच्च न्यायलय तक पहुंच चुकी है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर ने मार्च 2016 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लागू करने में देरी को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

इस कानून के तहत 644 लोगों ने विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा की जिससे सरकार को टैक्स के रूप में 2428 करोड़ रुपये मिले। इंडियन एक्सप्रेस ने जुलाई 2016 में रिपोर्ट किया था कि इस कानून के तहत घोषणा करने वालों में वसूले गए टैक्स का 90 प्रतिशत हिस्सा केवल 5 प्रतिशत घोषणा करने वालों से मिला था। विधि सेंटर फॉर लीगर पॉलिसी नामक थिंक टैंक ने साल 2006 से 2015 के बीच संसद द्वारा बनाए गए 44 कानूनों का अध्ययन किया है। हालांकि इनमें से आधे कानून संसद से पारित होने के छह महीने के अंदर लागू हो गये थे।

संसद द्वारा पारित किसी कानून को लागू करने के लिए उसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद दो अन्य चरणों से गुजरना होता है। पहला, उस कानून को सरकार के आधिकारिक गैज़ेट में अधिसूचित कराया जाता है। दूसरा चरण आवश्यक नहीं लेकिन किसी कानून के व्यावहारिक उपयोग का अभिन्न अंग है। दूसरे चरण में इसके नियम निर्धारित किए जाते हैं। इन नियमों को कानून सम्मत होना चाहिए ताकि उन्हें संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल सके।

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले साल संसद के बजट सत्र (मार्च, 2016) में पारित एक अन्य महत्वपूर्ण कानून आधार (टार्गेट डिलिवरी ऑफ फाइनेंसियल एंड अदर्स सब्सीडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) एक्ट, 2016” को सितंबर तक में अधिसूचित किया जा सका। इस विधेयक को मोदी सरकार ने वित्त विधेयक के रूप में पेश किया था जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। वित्त विधेयक लोक सभा में पेश किया जाता है। राज्य सभा में उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर लोक सभा ऊपरी सदन के सुझाव को खारिज कर दे तो विधेयक अपने आप पारित हो जाता है।

First Published on February 7, 2017 9:38 am