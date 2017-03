शिशु को दुनिया में लाने जैसी खुशी होती है उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की- इसरो के वैज्ञानिक

रुबी कुमारी

जब किसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण होता है तो वह खुशी वैसी ही होती है जैसी किसी शिशु को इस दुनिया में लाने की होती है। बंगलुरु स्थित इसरो की इकाई लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रोआॅप्टिक सिस्टम में 1986 से कार्यरत कल्पना अरविंद समूह निदेशक हैं और चंद्रयान-2 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर डिंडीगुल की कल्पना का कहना है वे काफी शर्मिली थीं और अपने घर की पहली इंजीनियर हैं, लेकिन इसरो के सफर ने उन्हें भरपूर आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति ही है। कल्पना ने कहा, मैं जिस यूनिट में काम करती हूं वह उपग्रहों का आंख है क्योंकि हमारे सेंसर उन्हें अंतरिक्ष में नेविगेट करने का दिशानिर्देश देते हैं। कल्पना की यूनिट का 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण में शामिल भारत के दो नैनो सैटेलाइट आइएनएस 1ए और आईएनएस 1बी में अहम योगदान रहा है। एक बेटी की मां मिशन चंद्रयान-2 में लगी कल्पना का कहना है कि समयसीमा को पूरा करने के लिए कई-कई बार आॅफिस में ही रुकना पड़ता है।

केरल के त्रिवेंद्रम स्थित इसरो केंद्र में 1985 से कार्यरत डॉक्टर वलसा बी ने कहा, ह्यअंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में महिलाओं का काम चुनौतियों भरा है क्योंकि अभी तक इसे पुरुषों के प्रभुत्व वाला काम माना जाता रहा है, फिर भी इसरो में 20 फीसद के करीब महिलाएं हैं और उनका योगदान पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, बावजूद इसके कि इस काम में समय को भूलना पड़ता है, चौबीसों घंटे लगने की भी जरूरत होती है जिससे परिवार उपेक्षित होता है। लेकिन देश के लिए काम करने के सामने ये छोटी चुनौतियां हैंह्ण। वे इसके लिए खुद को भाग्यशाली मानती हैं। इसरो आइपीआरसी की समूह निदेशक जेस्सी फ्लोरा ने कहा कि यह काम परिवार के समर्थन के बिना असंभव है। फ्लोरा ने कहा कि पीएसएलवी-1 को विकसित करना उनके लिए गौरव का क्षण था। टेस्ट फैसिलीटी इंस्ट्रमेंट (जमीन पर सभी इंजनों की जांच के लिए) की स्थापना में भी उनका अहम योगदान है।

बंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में पिछले 28 सालों से कार्यरत डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर तेनमोलि सेल्वी के कहा, ह्यअंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में काम काफी दिलचस्प हैह्ण। महिला होने के कारण मुश्किलों पर उन्होंने कहा, ह्यमहिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, रसोई से लेकर उपग्रह दोनों संभाल सकती हैं, वास्तव में घर से बाहर हम तो तीनों शिफ्ट में काम करते हैं। सम्मानित किए जाने पर सेल्वी ने कहा, ह्यसबसे बड़ा सम्मान हम अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का उपग्रह को विकसित कर सफल प्रक्षेपण करना, उनसे आंकड़े और तस्वीरें आने लगना और उन पर अनुसंधान हैह्ण। बकौल सेल्वी सफल प्रक्षेपण के क्षण की तुलना किसी और खुशी से नहीं की जा सकती।

महिला वैज्ञानिक के रूप में भेदभाव के सामना के सवाल पर दबी जुबान से कुछ एक ने स्वीकार किया कि समाज में प्रभावी प्रचलित पुरुष मानसिकता से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, बावजूद इसके उन्हें बराबर अवसर, सम्मान और माहौल मिला है। हालांकि, इसरो के शीर्ष पदों पर गिनी-चुनी महिलाएं ही हैं। कल्पना अरविंद ने कारण बताया कि एक तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं ने देर से आना शुरू किया, दूसरे पहले कई महिलाएं समय की अत्यधिक मांग और पारिवारिक जरूरतों के कारण नौकरी छोड़ देती थीं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, कई महिलाएं प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, मंगलयान की मिशन निदेशक भी महिला हैं। इसरो त्रिवेंद्रम में 1987 से कार्यरत जीना वर्गिस ने कहा कि अब सरकार और संगठन की तरफ से भी काफी सुविधाएं मिल रही हैं जिससे युवा महिलाओं को काफी सहयोग मिला है। बकौल डॉक्टर वलसा इसरो के 15000 में से 3000 कर्मचारी महिलाएं हैं। लेकिन इन्हें देखकर लगता है संख्या में काफी कम होने और तमाम चुनौतियों के बावजूद इन्होंने उस पारदर्शी दीवार को सफलतापूर्वक तोड़ा है जिससे आगे है गर्व, आत्मविश्वास, सम्मान, खुशी और आजादी का एक अनंत अंतरिक्ष।

First Published on March 9, 2017 4:04 am