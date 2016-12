मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें-कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं टर्बनेटर हरभजन सिंह, जालंधर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव

मंगलवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्रिकेटर हरभजन सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्बनेटर आगामी पंजाब चुनावों में जालंधर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरभजन सिंह राजनीति में कदम रखने के लिए कई महीनों से पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह के संपर्क में हैं। इससे पहले क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भी एेसी ही अटकलें लगाई गईं थीं। पिछले मंगलवार को नवजोत सिंह राहुल गांधी से मिले थे, जिसके बाद कहा जा था कि उन्हें पंजाब विधानसभा चुनावों में अहम रोल मिल सकता है। यह मीटिंग उसी दिन हुई थी जिस दिन चंडीगढ़ निकाय चुनावों के नतीजे आए थे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 9:44 am