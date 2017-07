हवाई पट्टी पर मॉडल्स ने किया वीडियो शूट, डीजीसीए ने कहा- ये लापरवाही है, हम जांच करेंगे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ महिला मॉडल्स एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी होकर वीडियो शूट करवा रही हैं। तभी पीछे से एक टर्बोप्रॉप प्लेन इनके उपर से उड़ता है और ये मॉडल्स झुक जाती हैं। वीडियो में एक मॉडल को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि हमारे लिए एक प्राइवेट प्लेन आया हुआ है। रनवे पर वीडियो शूट का ये वीडियो उड्डयन विभाग के अधिकारियों के पास भी पहुंचा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक डीजीसीए ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिये हैं। डीजीसीए ने कहा है कि अभी इस लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिली है। जांच में प्लेन और मॉडल्स से पूछताछ की जाएगी उसके बाद उचित कार्रवाई होगी।

ANI के मुताबिक डीजीसीए ने माना है कि ये मामला सुरक्षा नियमों के विपरीत मालूम पड़ता है। सुरक्षा नियमों में हुई इस चूक की जांच की जानी चाहिए। ANI के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिये गए हैं। इस स्टंट को लेकर एविएशन रेग्युलेटरी बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने संज्ञान लिया है।

Models stood on airstrip as pvt plane took off from right behind them,DGCA Sources say probe has begun for aviation security rules violation pic.twitter.com/CjP5WHPkjd

