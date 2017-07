LIVE राष्ट्रपति चुनाव 2017: शिवपाल यादव ने किया दावा- सपा के 12-15 विधायक करेंगे क्रॉस-वोटिंग

समाजवादी पार्टी का पारिवारिक झगड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भी सामने आ गया है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि पार्टी के 12-15 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग कर सकते हैं। इससे पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट देंगे। जहां अखिलेश यादव ने मीरा कुमार को समर्थन दिया है वहीं उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल के रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की खबरें आई हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से कहा है कि उनकी पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने मीरा कुमार को वोट दिया है। कांग्रेसी नेता और लोक सभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार को अपनी पार्टी के अलावा 17 अन्य दलों का समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार का मुकाबला बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद से है। बीजेपी ने दावा किया है कि कोविंद को 30 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ ने कहा है कोविंद की जीत का भरोसा जताया है।

सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य (एसएलसी) वोट देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल अपने विधायकों और सांसद को अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए व्हिप नहीं जारी कर सकता। यानी विधायक और सांसद अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं और पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने पर उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यहां पढ़ें राष्ट्रपति चुनाव 2017 लाइव अपडेट्स-

01.00- समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी के 12-15 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। शिवपाल खुद शुक्रवार (14 जुलाई) को बीजेपी उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट देने की बात कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलश यादव कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन दे रहे हैं।

12.30- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। सोनिया यूपी के रायबरेली और राहुल अमेठी से सांसद हैं। संसद के कमरा नंबर 62 में मतदान हो रहा है।

12.00- राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार को वोट दिया है।

11.30- देश की संसद के अलावा सभी राज्यों की विधान सभाओं में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार सांसदों और विधायकों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र हैं। वोट देने के लिए बैंगनी रंग की स्याही वाली कलम का प्रयोग किया जा रहा है।

11.00- असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने राज्य की राजधानी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति चुनाव में डाला वोट। डीएमके कांग्रेसी उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन दे रहा है।

10.30- बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी जीते अगला राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से होगा और ये हमारे आंदोलन और पार्टी की बड़ी जीत है। वहीं गुजरात के बीजेपी विधायक नलीन कोटडिया ने कहा है कि वो पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीवार रामनाथ कोविंग को वोट नहीं देंगे। कोटडिया ने एबीपी न्यूज से कहा कि इसके लिए अगर पार्टी उन्हें विधायक पद से हटाएगी तो भी वो तैयार हैं।

10.10- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। योगी आदित्य नाथ ने कहा कि रामनाथ कोविंद की जीत सुनिश्चित है। सीएम योगी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि पहली बार राष्ट्रपति यूपी का होगा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय गिरिराज सिंह ने कहा कि रामनाथ कोविंद की जीत उतनी ही पक्की है जितना सूरज का पूरब में उगना। कांग्रेस ने हारने के लिए बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को टिकट दिया है। सभी बड़े दल बीजेपी के साथ हैं। अगर कांग्रेस रामनाथ कोविंद को समर्थन देती तो देश में एक सकारात्मक संदेश जाता है।

10.00- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि रामनाथ कोविंद चुनाव में विजयी होंगे। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी रामनाथ कोविंद की जीत की उम्मीद जतायी है। वेंकैया ने कहा, “रामनाथ कोविंद जी अच्छे और सम्मानजनक अंतर से जीतेंगे।” एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को एनडीे के घटक दलों के अलावा जनता दल (यूनाइटेड), तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, आल इंडिया द्रविड़ मुनेड़ कड़गम (एआईएडीएमके), शिव सेना तेलुगुदेशम पार्टी और बीजू जनता दल का समर्थन प्राप्त है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार को तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेड़ कड़गम (डीएमके) का समर्थन प्राप्त है।

राष्ट्रपति चुनाव 2017: दिल्ली स्थित संसद भवन में वोट देते सांसद और विधायक।

First Published on July 17, 2017 10:03 am