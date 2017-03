भारतीय नौसेना को मिलेंगे चार नए युद्धपोत, समंदर से ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दागने में होंगे सक्षम

समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नेवी के 20,000 करोड़ रुपये के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेवी ने कुछ समय पहले रक्षा मंत्रायल से चार अत्याधुनिक युद्धपोतों को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के तहत नेवी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से सुसज्जित चार अत्याधुनिक युद्धपोतों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। इन चार युद्ध पोतों में से दो रूस में बनेंगे वहीं दो को भारत में तैयार किया जाएगा। इस सौदे से भारतीय नेवी की ताकत बढ़ेगी। बता दें विमान वाहक पोत आईएनएस विराट सोमवार शाम को रिटायर हो गया। इसने 57 सालों तक नेवी को अपनी सेवा दी थी।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की मंजूरी के बाद नेवी के अफसर अब रुस और दूसरे वेंडर्स से इसकी लागत के बारें में बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सारी कारवाई पूरी होने के बाद इस परियोजना संबंधी जानकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरु कर दिया जाएगा।

जीएसएल प्रमुख रियर एडमिरल शेखर मित्तल ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने इस दिशा में काम शुरु कर दिया है और वो इस तरह के बड़े युद्धपोतों के निर्माण के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट के शुरु होने के बाद जीएसएल को इसे नेवी को सौंपने में करीब चार साल का समय लगेगा। भारतीय नेवी ने इससे पहले भी रुस के साथ कई रक्षा सौदे किए हैं। रुस के बनाए हुए छह युद्धपोत भारतीय नेवी को सेवाएं दे रहे हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है।

पूरी तरह से रुस में बने युद्धपोत में से तीन Klub के मुख्य हथियार माने जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक स्थानीय रूप से निर्मित युद्धपोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) में बनाया जाएगा। यंतर शिपयार्ड युद्धपोतों के निर्माण में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। इसके इंजन यूक्रेन में बने हैं। जिसके वजह से मॉस्को के साथ युद्धपोतों के मामले में संबंध ठीक नहीं चल रहे। जीएसएल के सूत्रों का कहना है कि weapon-intensive platforms का 50 फीसदी से ज्यादा निर्माण भारत में किया जाएगा।

