सरकार दो साल बढ़ा सकती है सैनिकों का कार्यकाल

सरकार भारतीय सेना के स्वरूप में बदलाव की कवायद कर रही है। इसका उद्देश्य खर्च में कमी लाना और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करना है। इस बारे में सुझावों की फाइल पर प्रधानमंत्री से बातचीत कर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर जल्द मुहर लगाने वाले हैं। मकर संक्रांति के बाद प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री की बैठक होनी है। इसमें जो फैसले लिए जा सकते हैं उनमें सेना के जवानों की सेवा अवधि को दो साल बढ़ाना, गैर लड़ाकू विभागों के कुछ काम निजी कंपनियों को सौंपना और पशुपालन इकाइयों को बंद करना और तीनों सेनाध्यक्षों से वरिष्ठ नया पद सृजित करने की है। सैनिकों की सेवा अवधि में दो साल का इजाफा कर पेंशन और नए रंगरूटों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में कमी करने की योजना है। आमतौर पर सैनिक 17 साल की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) डॉक्टर डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने पर जवान और सूबेदार मेजर की रैंक तक के जूनियर कमीशन अधिकारी दो साल और काम करेंगे। इससे न सिर्फ नए जवानों के प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च घटेगा।

थलसेना के 10 लाख जवानों में से हर साल 60 हजार लोग रिटायर होते हैं। सुझाव लागू होने के बाद दो साल के लिए जवानों की कोई नियुक्ति नहीं करनी होगी।

मई, 2016 में गठित 11 सदस्यीय कमेटी ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें अमेरिकी फौज की तर्ज पर ‘चीफ आॅफ डिफेंस स्टॉफ’ पद सृजित करने की सिफारिश की गई है। इस पद पर बैठा फौज का कमांडर ही सरकार के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत होगा। रक्षा खरीद, योजनाएं और नियुक्तियों संबंधित किसी भी विषय पर सरकार सिर्फ चीफ आॅफ डिफेंस स्टॉफ से बात किया करेगी। भारत में अभी सेना के तीनों अंगों में से वरिष्ठ को ‘चीफ आॅफ स्टॉफ कमेटी’ का चेयरमैन कहा जाता है। उन्हें ‘सीओएससी बैटन’ दिया जाता है। यह सजावटी पद है। इसकी जिम्मेदारी अभी नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा के पास है। सेना के गैर लड़ाकू विभागों के खर्च में कटौती करने की योजना के तहत सप्लाई कोर, आॅर्डिनेंस, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में कारों और अन्य वाहनों की मरम्मत करने वाले विभागों को खत्म करने का सुझाव है। तर्क यह है कि अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के सुदूर इलाकों तक निजी कंपनियों की सेवाएं मरम्मत के लिए उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को ठेके पर देकर वेतन और भत्तों पर होने वाला बड़ा खर्च बचाया जा सकता है। राशन और कपड़ों की आपत्ति का काम भी ठेके पर दिया जा सकता है। इसी तरह पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और सब्जी उत्पादन में लगाए गए विभाग बंद किए जाएंगे। (दीपक रस्तोगी)

First Published on January 9, 2017 4:04 am