एयरफोर्स चीफ बीएस धनोआ ने अकेले उड़ाया MIG-21 फाइटर जेट, कारगिल में भी दिखा चुके हैं जौहर

भारतीय वायु सेना के नवनियुक्‍त प्रमुख बीएस धनोआ ने गुरुवार को सबसे पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-21 से अकेले उड़ान भरी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एयर चीफ मार्शल धनोआ ने राजस्‍थान के उत्‍तरलाई में वायु सेना के बेस से मिग-21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। वायु सेना प्रमुख बनने के बाद धनोआ पहली बार किसी ऑपरेशन बेस के तीन-दिवसीय दौरे पर हैं। धनोआ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बेस का दौरा कर वहां मौजूद कर्मचारियों की ऑपरेशनल तैयारियों और उत्‍साह के बारे में जानना चाहते हैं। ‘उड़ता ताबूत’ के नाम से कुख्‍यात मिग-21 में वायु सेना प्रमुख ने करीब आधे घंटे तक उड़ान भरी। धनोआ से पहले, एयर चीफ मार्शल्‍स एवाई टिपनिस और दिलबाग सिंह सेवा में रहते हुए रूस में बना यह एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। दिसंबर 1998 से दिसंबर 2001 से वायु सेना प्रमुख रहे टिपनिस ने कहा था कि उन्‍होंने लड़ाकू विमान यह संदेश देने के लिए उड़ाया कि वह सुरक्षित है। हालांकि धनोआ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, मगर वह कारगिल ऑपरेशंस के समय ऐसे ही एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं। उन्‍होंने पहाड़‍ियों के बीच रात में कई बार हमला करने वाले मिशन को अंजाम दिया था। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्‍हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया था।

भारतीय वायुसेना से मिग-21 और मिग-27 के 20 बेड़े (स्क्वाड्रन ) 2019 तक रिटायर कर दिए जाने की तैयारी है। रूसी ‘रशियन एअरक्राफ्ट कॉरपोरेशन-मिग (आरएसी)’ ने अपने कंसोर्टियम (यूनाइटेड एअरक्राफ्ट कॉरपोरेशन एंड आरएसी-मिग) के जरिए मिग-35 का प्रस्ताव तैयार किया है। इस विमान में अत्याधुनिक राडार प्रणाली (एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड आरे रडार, एईएसए) लगी है।

बीएस धनोआ ने अमर जवान ज्योति पर दी श्रद्धांजलि

First Published on January 13, 2017 10:43 am