जब कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने गोपालकृष्ण गांधी को 18 विपक्षी दलों का साझा उप-राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने की सूचना दी तो उन्होंने पूछा कि “18वां दल” कौन है? जवाब मिला, जदयू। गांधी के इस सवाल से विपक्षी दलों की एका में जदयू की स्थिति समझ आती है। जदयू ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन मंगलवार (11 जुलाई) को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फोन का जवाब देते हुए बिहार के सीएम और जदयू के निर्विवाद मुखिया नीतीश कुमार ने गांधी को समर्थन देने की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार नीतीश ने राहुल गांधी से ये भी कहा कि गोपालकृष्ण गांधी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनकी “पहली पसंद” थे। खबरों के अनुसार गोपालकृष्ण गांधी ने भी फोन पर नीतीश कुमार से बात की है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जब राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मानकर देश लौटे तो उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया था लेकिन उस समय बिहार के सीएम का स्वास्थ्य नहीं सही था। राहुल के फोन का जवाब देते हुए जब नीतीश कुमार ने पलटकर फोन किया तो दोनों नेताओं के बीच “विभिन्न मुद्दों पर चर्चा” हुई। रिपोर्ट के अनुसार इसी बातचीत के दौरान नीतीश ने गोपालकृष्ण गांधी को समर्थन का पूरा भरोसा दिलाया। मंगलवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में जदयू के पूर्व अध्यक्ष और सांसद शरद यादव मौजूद थे। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, तृणमूल के डेरेक ओ ब्रायन और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने गांधी को यादव की मौजूदगी के बारे में बताते हुए ही जदयू के समर्थन के प्रति आश्वस्त किया था। लेकिन फिर भी राहुल को नीतीश से भी हामी भरवानी पड़ी।

विपक्षी दलों ने एनडीए के रामनाथ कोविंद के खिलाफ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व लोक सभा स्पीकर मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। मीरा कुमार जब बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की। नीतीश के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने पर कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने उन पर विपक्षी एकता को दरकाने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को होंगे और नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। वहीं उप-राष्ट्रपति चुनाव पांच अगस्त को होंगे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी तक अपना उर-राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।

पूर्व आईएएस गोपालकृष्ण गांधी एक यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। गांधी हिन्दी और अंग्रेजी में आधा दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। वो महात्मा गांधी के पोते और सी राजगोपालचारी के नाती लगते हैं। 72 वर्षीय गोपालकृष्ण गांधी चेन्नई में रहते हैं।

