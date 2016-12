बेमिसाल बनने की कोशिश और दुविधाओं की मिसाल, प्रभु की ट्रेन : 2016

बुलेट के दावे और आरक्षण की जंग

रेलवे ने आॅनलाइन टिकट, आॅनलाइन कैटरिंग, सोशल नेटवर्क से समस्याओं का निदान, सेमी हाई स्पीड से लेकर बुलेट ट्रेन पर काम शुरू किया है लेकिन यात्री सेवा देने में अब भी फेल रही। इस साल महामाना एक्सप्रेस, गतिमान एक्सपे्रस और हमसफर एक्सप्रेस जैसी नई श्रेणी की रेल सेवाएं शुरू की गर्इं जिन्होंने ट्रेनों में यात्रा अनुभव को पुन: परिभाषित किया, लेकिन अनारक्षित कोच में सफर करने वाले डिजिटल दुनिया से दूर लोगों पर प्रभु की कृपा का असर देखने को नहीं मिला। रेलवे में सफर करने वाले अब भी आरक्षित बर्थ के लिए ठगा महसूस कर रहे हैं और खड़े होकर यात्रा करना, टिकट खिड़की पर टिकट के लिए धक्कामुक्की होना, दरवाजे पर लटक कर यात्रा करने की मजबूरी और जिन गाड़ियों के जनरल बोगी में लाइन लगाकर चढ़ने और जीआरपी को पैसे देकर बैठने की समस्या थी, खत्म नहीं हुई है। इस बार त्योहारी मौसम में अंतिम समय के दौरान गाड़ियों के प्लेटफार्म नहीं बदले और नई दिल्ली व आनंद विहार स्टेशन पर छठ-दिवाली में घर जा रहे लोगों के लिए अलग से होल्डिंग एरिया, टिकट काउंटर, खाने-पीने की व्यवस्था, ट्रेनों की सूचना के लिए दृश्य व श्रव्य व्यवस्था करना खास रहा।

हादसों ने उठाए बड़े सवाल

पूरे साल में छह रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। रेलवे दुर्घटनाओं, कोहरे और आपदाओं के समय रेलवे ऐसे तकनीकी बैकअप उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे उसकी सराहना की जाए। अभी हाल में हुए इंदौर-पटना एक्सप्रेस की दुर्घटना ने रेलवे की सुरक्षा के सारे दावे खोल कर रख दिए। कानपुर रेल दुर्घटना में करीब डेढ़ सौ लोग मारे गए। उसमें कोमल नाम की एक 24 साल की लड़की 11 घंटे बोलते-बतियाते हृदयाघात की शिकार हो गई। उसे जिंदा नहीं निकाला जा सका। कोहरे की मार से राजधानी, शताब्दी, दुरंतों, मेल व एक्सप्रेस सिलसिलेवार रद्द होती रहीं और देरी से चलना बदस्तूर जारी है।

दुरस्तीकरण की लाइन

बहरहाल रेलवे ट्रैक बदलीकरण, दोहरीकरण, तिहरीकरण व इलेक्ट्रीकरण का काम तो चल रहा है। रेलवे का दावा है कि ब्रॉडगेज लाइन 2009-14 की तुलना में 2015-16 के दौरान 85 फीसद ज्यादा बनीं। अब औसतन 2828 किलोमीटर ब्राडगेज लाइन देश में बिछी हुई है। इसमें से 545 किलोमीटर ब्राडगेज लाइन उत्तर पूर्व में बिछी है। देश भर में औसतन 1730 किलोमीटर रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रीकरण हुआ है। वहीं साल 2016 कम लोडिंग मांग और यात्री बुकिंग में कम वृद्धि के कारण कुल राजस्व कमाई में करीब 14 हजार करोड़ रुपए की कमी आई और यात्री श्रेणी में क्रॉस सबसिडी 33 हजार करोड़ रुपए तक पहुंची और वेतन आयोग की प्रतिबद्धताएं 32 हजार करोड़ रुपए रहने की संभावना है।

आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया

इस साल के दौरान रेलवे के लिए मुश्किल बाजार स्थितियों को स्वीकार करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि 2016 मुश्किल वर्ष था। माल भाड़े के संदर्भ में यह मुश्किल था। कोयला, स्टील, सीमेंट, लौह अयस्क सभी प्रमुख क्षेत्रों में रेलवे को कम मांग से जूझना पड़ा। उन्होंने कहा कि रेलवे पर वेतन बोझ जैसे कई मुद्दे हैं। खर्च पहले से निर्धारित है इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। राजस्व पांच सामानों पर निर्भर है। इसलिए खर्चा रेलवे के लिए चुनौती है। हम 2017 में इन चुनौतियों पर और ज्यादा गौर करना शुरू करेंगे।

इस साल दिल्ली से संबंधित यात्री सुविधाओं के विस्तार को देखेंगे तो पाएंगे कि रेलवे ने दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से कुल 24 नई रेलगाड़ियां चलाई हैं। दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर कुल 14 एस्कलेटर, एक वाई-फाई, 4332 शेड, 862 बायो शौचालय और 35 आॅन बोर्डिंग कीपिंग सर्विस शुरू हुई है। दिल्ली-एनसीआर में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार की भीड़ को बांटने के लिए बृजवासन में नया स्टेशन बन रहा है। इसके बनने से दिल्ली के यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। जबकि नई दिल्ली स्टेशन पर इस साल भी मल्टीलेवल पार्किंग पर कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में नई दिल्ली सरीखे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन विकसित करने का सपना अधर में ही पड़ा हुआ है। इधर, दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से रवाना होने वाली और पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ी है लेकिन इस दौरान गाड़ियों की मरम्मत करने वाले, इलेक्ट्रिक, सिग्नल ऐसे विभागों में ट्रेनों के एवज में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक रेल अधिकारी की मानें तो रेलवे की यह नीति बन गई है कि किसी नए पद के सृजन से पहले उस कद का पुराना पद खत्म किया जाए। फिर नए की बहाली होती है। दिल्ली में रेलवे लाइनों की स्थिति यह है कि इन पर डेढ़ सौ से दो सौ फीसद अतिरिक्त गाड़ियां चल रही हैं।

सेमी हाई स्पीड ट्रेन सहित हमसफर और टेल्गो सरीखी गाड़ियां भी इन्हीं रेलमार्गों पर चलेंगी, जो रास्ते में एक दूसरे का ही सामना करेंगी। इससे बचने के लिए रेलवे को अपनी बुनियादी संरचनाओं में विकास करने की बेहद जरूरत है। रेलवे को 2019 तक डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उपलब्ध कराना है पर अभी बहुत देरी है। इससे ट्रेन समय से चलने लगेंगी। मालगाड़ी अलग पटरियों पर चलाई जाएंगी। रेलवे को अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। इसके लिए रेलवे ने एफडीआइ, पीपीपी और बीमा कंपनियों सहित अन्य से करार किया है। लेकिन इसमें एक पहलू यह है कि कोई भी बिना लाभ के पैसे क्यों लगाएगा। भरसक रेलवे को सरकार के सहयोग और खुद के बल पर आगे बढ़ने की पहल करनी चाहिए। उसे यात्री भाड़ा के तत्काल सेवा, मासिक और तिमाही पास सहित दिल्ली के रिंग रेलवे पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके बजाय रेलवे फ्लैक्सी सिस्टम, एफडीआइ, पीपीपी और बीमा कंपनियों से करार कर भविष्य खोज रही है। सच्चाई है कि फ्लैक्सी सिस्टम से रेलवे को बहुत राजस्व नहीं मिले बल्कि गाड़ियां में खाली बर्थ ही बढ़े हैं। आज इस व्यवहारिक बात को ध्यान देने की जरूरत है कि लोग डेढ़ सौ फीसद किराया देने की स्थिति में नहीं हैं। अभी दिल्ली में मासिक और तिमाही पासों पर किराए का आलम यह है कि रोज का किराया 10 रुपए पड़ता है, जो आज किसी रिक्शे से भी कम है। हाल ही में एलआइसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) से भी पैसे लेने का करार हुआ है। भले ही शुरू में एलआइसी पैसे नहीं ले लेकिन यह भी कुछ समय बाद ब्याज लेगी ही।

रियायत खत्म करने की कवायद

वहीं रेलवे रियायत देने के बजाय बच्चों को आधे टिकट पर बर्थ नहीं देगी। यह कदम भी सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। बस थोड़ी सहूलियत यह रही कि कोचों में वरिष्ठ नागरिकों, अधेड़ और गर्भवती महिलाओं के लिए नीचे की बर्थ का कोटा बढा दिया गया है। एक जून से रेलवे ने सफर महंगा करते हुए 14 फीसद सेवा शुल्क के साथ 0.05 फीसद कृषि कल्याण सेस और 0.05 फीसद स्वच्छ भारत सेस टिकट चार्ज में जोड़ दिया है।

उत्तर रेलवे मेन्स यूनियन के अध्यक्ष एसके त्यागी का कहना है कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त किए बिना गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में परेशानी है। ऐसे में गाड़ियां समय से नहीं पहुंच रही हैं। इससे संरक्षा पर भी खतरा रहता है। जबकि सुरक्षा के लिहाज से ट्रैक बदलने की जरूरत है। इसे लेकर रेल मंत्रालय भी किसी ऐसी योजना से बच रहा है जो लंबे समय तक ख्ािंच रही है।

रेलवे की यात्री सुविधा एक नजर में

एक रुपया में एक गिलास आरओ वाटर मिलना शुरू हुआ है। 139 पर फोन करके घर बैेठे टिकट निरस्त करने की सेवा शुरू हुई है। आइआरसीटीसी की साइट पर 2000 की जगह 7200 टिकट बुकिंग क्षमता बढ़ी है। एसएमएस के जरिए क्लिन माई कोच सेवा शुरू हुई। टोल फ्री नंबर 58888 या वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट क्लिनमाइकोच डाट या क्लिन माइ कोच के ऐप पर कोच में गंदगी की जानकारी भेज सकते हैं। बहरहाल इस साल टैल्गो के कई ट्रायल हुए। इससे 12-14 घंटे की यात्रा आसान बनाना है। इसे अभी शताब्दी ट्रेनों के रूट पर चलाने की योजना है। हालांकि टेल्गो के चेयरकार को शयनयान में बदलने सहित इसकी ऊंचाई में बदलाव करने के सुझाव हैं। रेलवे दुर्घटना होने की स्थिति में 10 लाख रुपए मिलेंगे। बीमा कवर में इस बात की भी जानकारी दें कि यात्री के साथ पांच साल से कम उम्र का बच्चा यात्रा कर रहा हो। तभी बच्चा भी बीमा का हकदार होगा। फिलहाल आनंद विहार-गोरखपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक में दीनदयालु कोच लगे हैं। इसमें दिव्यांगों के लिए आपातकालीन द्वार से लेकर सीट और ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है। शौचालय में इंडिकेटर लगे हैं। गद्देदार सीट से लेकर एक्वागार्ड की सुविधा, मोबाइल व लैपटॉप चार्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्वाइंट लगे हैं। इस कोच को राजधानी, शताब्दी, दुरंतों को छोड़कर सभी एक्सप्रेस व मेल में लगाया जाएगा। दिल्ली मंडल के छह डाकघरों में बुकिंग की सुविधा सहित अभी स्टेट बैंक से करार हुआ है। लोको पायलटों के लिए वैक्यूम बायो शौचालय वाले पहले डीजल लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेडी टू ईट नाम से एक ऐसी सुविधा शुरू हई है, जिसमें आइआरसीटसी 45 रुपये में मटर-पनीर और 40 रुपए में राजमा-चावल देगा। इस तरह अन्य उत्पाद भी उपलब्ध हैं। यात्री को संबंधित स्टेशन आने से पहले दो घंटे पहले आर्डर बुक करवाना होगा। यह खाना इस तरह का होगा जिसे अगर आपको उस वक्त खाने का मन नहीं हो तो पैक करवाकर एक साल में कभी भी खा सकते हैं।

कानपुर में सियालदाह-अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे; रेलवे की सफाई- कोई मौत नहीं हुई

