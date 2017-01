डायमंड कारोबारी नीरव मोदी के घर और ऑफिर पर आयकर विभाग की छापेमारी

आयकर विभाग ने देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक नीरव मोदी के घर समेत 50 दफ्तरों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक, छापेमारी में कैश, ज्वैलरी और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो कथित तौर पर कर चोरी से जुड़े हैं। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी 10 दिन पहले की गई थी और चार दिन तक चली थी। आयकर विभाग ने मोदी के मुंबई स्थित ऑफिस और घर, दिल्ली स्थित घर और जयपुर व सूरत स्थित यूनिट पर रेड मारी थी।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों में से एक गीतांजली ग्रुप के दफ्तरों पर भी रेड मारी। गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मेहुल चोकसी नीरव मोदी के अंकल लगते हैं। बेल्जियम में पले-बड़े मोदी ने 10 सालों तक चोकसी के साथ रहकर काम किया था। आयकर विभाग मोदी से जुड़ी आधा दर्जन कंपनियों की जांच कर रहा है, जिसमें फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल एंड स्टालर डायमंड व अन्य कंपनियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा संदेह है कि मोदी की कंपनियों को फर्जी कंपनियों से RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिए पैसे भेजे गए थे।

फायरस्टार डायमंड के प्रवक्ता ने कहा, “आयकर विभाग रत्न एवं आभूषण इंडस्ट्री की कुछ कंपनियों की छापेमारी कर रहा था, इसमें हमारा ग्रुप भी शामिल था। छापेमारी में हमने पूरी सहयोग किया… दस्तावेज और स्पष्टीकरण मुहैया कराए। छापेमारी पूरी हो गई है। फायरस्टार ऐसा ग्रुप है जो पूरी ईमानदारी और नियमों के सात बिजनेस करता है।”

फोर्ब्स इंडिया की 2016 में आई भारत के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में नीरव मोदी का नाम भी था। उनकी संपत्ति 1.74 बिलियन डॉलर (1.1 लाख करोड़ रुपए) बताई गई थी। नीरव मोदी अपनी मंहगी ज्वैलरी के लिए जाना जाता है। उनकी एक ज्वैलरी की कीमत 50 करोड़ रुपए तक होती है। क्रिस्टी ज्वैलरी ऑक्शन (2010) में नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड का गोलकोंडा नेकलेस 16.29 करोड़ रुपए में बिका और नीरव मोदी ब्रांड को ग्लोबल पहचान मिली थी।

First Published on January 31, 2017 9:27 am