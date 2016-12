आयकर ने बनाई 67 लाख लोगों की लिस्ट जिन्होंने कमाई तो की लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं भरा

आयकर रिटर्न (आईटीआर) न भरने के कारण 67.54 लाख लोगों सीबीडीटी के राडार पर हैं। सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस) आयकर विभाग की नीति नियामक है। जांच के घेरे में आने वाले इन सभी लोगों ने वित्त वर्ष 2014-15 में काफी अधिक मूल्य के लेन-देन किए थे लेकिन आयकर रिटर्न नहीं भरे थे। सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न न भरने वालों की निगरानी के लिए ‘नॉन-फाइलर्स सिस्टम’ (एनएमएस) की शुरुआत की है ताकि छूट की सीमा से अधिक कमाई करने वालों से टैक्स वसूला जा सका।

सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, “आयकर विभाग ने डाटा की जांच का पांचवा चक्र पूरा कर लिया है और 67.54 लाख संभावित आयकर रिटर्न न भरने वालों की पहचान की गई है। इन लोगों ने साल 2014-15 में उच्च मूल्य के लेन-देन किए थे लेकिन संबंधित आयकर मूल्यांकन वर्ष (2015-16) में आयकर रिटर्न नहीं भरा था।”

आयकर रिटर्न न भरने वालों का आंकड़ा सीबीडीटी के सिस्टम डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ने एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न (एआईआर), सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्रांच (सीआईबी) और टीडीएस/टीसीएस डाटाबेस से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करके इन नामों को छांटा है। सीबीडीटी के बयान में कहा गया है, “सरकार ने सभी टैक्स दाताओं से अपनी वास्तविक आय की घोषणा करने और उसके अनुसार टैक्स देने के लिए कहा है, जब तक सभी अति-संभावित टैक्स रिटर्न न भरने वाले इसके दायरे में नहीं आ जाते तब तक विभाग पूर सक्रियता से उनका पीछा करता रहेगा।”

सीबीडीटी ने आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स न भरने वाले संभावितों की लिस्ट साझा की है। आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं ये देखने के लिए आपको https.//incometaxindiaefiling.gov.in पर अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के साथ लॉग इन करना होगा। पैन कार्ड धारक वेबसाइट के माध्यम से ही आयकर विभाग को अपना पक्ष भेज सकते हैं। विभाग आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए उनकी प्रतिक्रिया को सुरक्षित रखेगा।

