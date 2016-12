तमिलनाडु: मुख्य सचिव राम मोहन राव के घर इनकम टैक्स विभाग का छापा

आयकर विभाग ने बुधवार (21 दिसंबर) तमिलनाडु के प्रधान सचिव पी राम मोहन राव के बेटे और अन्य संबंधियों के खिलाफ कर चोरी मामले में जांच के लिए एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गई यह छापेमारी सुबह छह बजे शुरू हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘कुल 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।’’ उन्होंने बताया कि ये परिसर राव के बेटे और उनके अन्य संबंधियों से जुड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य की राजधानी के प्रधान सचिव का आधिकारिक आवास भी इस अभियान के दायरे में लाया गया है। राव को राज्य सरकार ने इसी साल जून में राज्य का शीर्ष अफसरशाह नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि ये छापेमारियां नोटबंदी के बाद हुई नकदी और सोने की भारी कमी के दौरान विभाग की ओर से की जा रही जांचों से जुड़ी हैं। इस मुहिम में अब तक 142 करोड़ रूपए की बेनामी संपत्ति बरामद की जा चुकी है। एस रेड्डी समेत राज्य में कई रेत खनन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई में अकेले एक मामले में ही 170 करोड़ रूपए जब्त किए गए हैं। कर विभाग द्वारा एजेंसी के साथ आधिकारिक दस्तावेज साझा किए जाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में धनशोधन से जुड़ी एक शिकायत भी दर्ज की है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पी राम मोहन राव के घर पर आयकर विभाग के छापे की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जाने वाली ऐसी ‘‘अनैतिक और बदले की कार्रवाई’’ शीर्ष लोकसेवक की साख को कम करती है। ममता ने एक बयान में कहा, ‘‘ऐसी बदले की भावना से भरी, अनैतिक और तकनीकी रूप से गलत कार्रवाई क्यों? क्या यह सिर्फ संघीय ढांचे में गड़बड़ पैदा करने के लिए है? वे अमित शाह और अन्य पर छापा क्यों नहीं मारते?’’

ममता ने कहा कि भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा की जानी चाहिए लेकिन ‘‘तमिलनाडु के प्रधान सचिव पर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से मारे गए छापे शीर्ष लोकसेवक की साख को कम करते हैं।’’उन्होंने कहा, ‘‘राज्य नेतृत्व को विश्वास में लेने की पर्याप्त प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था और सूचना के आधार पर, किसी भी कार्रवाई से पहले उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए था।’’ममता ने कहा, ‘‘पूर्व में अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव पर छापा मारा गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। अब मैंने पढ़ा है कि तमिलनाडु के प्रधान सचिव पर भी छापा मारा गया।’’

