आरएसएस के गढ़ में बीजेपी का नेता ले जा रहा था “बीफ”, भीड़ ने कर दी पिटाई

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अल्पसंख्यक मोर्चा के एक सदस्य सलीम इस्माइल शाह की कथित तौर पर चार लोगों ने बीफ ले जाने के संदेह में पिटाई कर दी। घटना बुधवार (12 जुलाई) को नागपुर के जलालखेड़ा में हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मोरेश्वर तांडुलकर, अश्विन उइक, जनार्दन चौधरी और रामेश्वर तायवड़े को पुलिस ने गिरप्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर “गंभीर रूप से चोट पहुंचाने” का मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नागपुर देहात के बीजेपी प्रमुख राजीव पोतदार ने घटना की निंदा की है। तांडुलकर एक स्थानीय निर्दलीय विधायक के लिए काम करता है। विधायक बच्चू कादू ने कहा कि तांडुलकर ने जो किया वो गलत है “लेकिन वो एक कार्यकर्ता है जिनसे कई अच्छे काम किए हैं।”

जलालखेड़ा थाने के पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “कटोल के रहने वाले शाह अमनेर गांव से अपने घर लौट रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल में 15 किलो मीट था। तभी चार लोगों ने उन्हें घेर लिया और बीफ ले जाने का आरोप लगाकर पीटने लगे। शाह को गंभीर चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।” हालांकि शाह को घटना के अगले दिन गुरुवार (12 जुलाई) को तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था।

नागपुर देहात से पुलिस एसपी शैलेष बालकावड़े ने कहा कि शाह अभी सदमे में हैं और हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते इसलिए अभी उनकी चिकत्सकीय निगरानी की जा रही है। तिवारी के अनुसार शाह द्वारा ले जाए जा रहे मीट को फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है ताकि जांच की जा सके कि वो बीफ था या नहीं। तिवारी के अनुसार शाह के खिलाफ किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। शाह कटोल में एक सामुदायिक कार्यक्रम के लिए मीट लेकर जा रहे थे।

शाह और उनका परिवार काफी डरा हुआ है और मीडिया से बात करने से घबरा रहा है। स्थानीय पत्रकार जावेद काज़ी ने बताया कि शाह बीजेपी के स्थानीय अल्संख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं। राजीव पोतदार ने कहा कि कुछ संगठन बीजेपी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं और उनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। पोतदार ने कहा कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उससे कानून निपटेगा। पोतदार ने बताया कि शाह कटोल के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। पोतदार ने कहा कि इस मसले पर बीजेपी का रुख साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके खिलाफ चेतावनी दे चुके हैं।

First Published on July 14, 2017 8:35 am