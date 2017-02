IIMC में आज कनेक्शन्स 2017 के लिए जुटेंगे पूर्व छात्र, आठ वर्गों में इम्का अवार्ड्स की भी होगी घोषणा

एशिया के प्रतिष्ठित मीडिया इंस्टीट्यूट भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) में रविवार को सालाना मिलन समारोह (कनेक्शन्स 2017) होगा। इसके लिए संस्थान के पूर्व छात्र दिल्ली वाले कैंपस में जुटेंगे। इस साल पत्रकारिता और जनसंपर्क के आठ वर्गों में इम्का अवार्ड के विजेताओं का भी एलान किया जाएगा। इस साल हो रहे समारोह की थीम ‘कैंपस वाले टीचर्स’ है। इसके तहत शिक्षक का काम कर रहे संस्थान के 62 पूर्व छात्रों का सम्मान होगा।

आईआईएमसी एल्युमनाई एसोसिएशन (इम्का) साल 2013 से ही कनेक्शन्स नाम से हर साल फरवरी के तीसरे रविवार को पूर्व छात्रों के मिलन समारोह का आयोजन करता आ रहा है। कनेक्शन्स के तहत पिछले सालों में परिसर में लेखक, उद्यमी और नौकरशाह बने पूर्व छात्र-छात्राओं का सम्मान किया जा चुका है।

कनेक्शन्स के आयोजन करने वाले लोगों में शामिल कल्याण रंजन ने बताया कि रविवार को मुख्य समारोह के बाद होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में मशहूर सिंगर गुरु रंधावा भी शामिल होंगे। इस समारोह में देश की टॉप 10 महिला डीजे प्लेयर में शामिल सोन्या खन्ना भी अपना कार्यक्रम पेश करेंगी।

बाकी खबरों के लिए क्लिक करें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 9:59 am